US Open 2023, Day One Results: Djokovic, Swiatek, Gauff move to second round; Rune, Sakkari knocked out

Defending champion Iga Swiatek and Coco Gauff progressed to the second round of the US Open in New York on Monday.

World No. 1 Swiatek comfortably defeated Sweden’s Rebecca Peterson. However, American teenager Coco Gauff, seeded sixth, had to come from a set down to win against German qualifier Laura Siegemund in nearly three hours.

Eighth seed Maria Sakkari suffered a shock loss against Spain’s Rebeka Masarova.

In men’s singles, home favourites Taylor Fritz and Frances Tiafoe moved forward while fourth-seeded Dane Holger Rune was knocked out.

Lorenzo Musetti, 18th-seeded Italian, also exited the tournament after losing to French qualifier Titouan Droguet in a five-set thriller.

Here’s the complete list of first-round results from day one of US Open 2023:

Men

WINNER OPPONENT SCORE [2] NOVAK DJOKOVIC (SRB) ALEXANDRE MULLER (FRA) 6-0, 6-2, 6-3 ROBERTO CARBALLES BAENA (ESP) [4] HOLGER RUNE (DEN) 6-3, 4-6, 6-3, 6-2 [5] CASPER RUUD (NOR) [Q] EMILIO NAVA (USA) 7-6(5), 3-6 6-4, 7-6(5) [10] FRANCES TIAFOE (USA) [WC] LEARNER TIEN (USA) 6-2, 7-5, 6-1 [7] STEFANOS TSITSIPAS (GRE) MILOS RAONIC 6-2, 6-3, 6-4 DOMINIC THIEM (AUT) [25] ALEXANDER BUBLIK (KAZ) 6-3, 6-2, 6-4 [9] TAYLOR FRITZ (USA) [WC] STEVE JOHNSON (USA) 6-2, 6-1, 6-2 JUAN MANUEL CERUNDOLO (ARG) ILYA IVASHKA 2-6, 6-7(4), 6-3, 6-3, 6-3 [Q] JAKUB MENSIK (CZE) GREGOIRE BARRERE (FRA) 6-4, 4-6, 7-6(1), 6-2 SEBASTIAN OFNER (AUT) NUNO BORGES (POR) 7-6(5), 3-6, 7-6(7), 6-4 [22] ADRIAN MANNARINO (FRA) YOSUKE WATANUKI (JPN) 7-5, 6-7(3), 6-3, 7-5 BEN SHELTON (USA) PEDRO CACHIN (ARG) 1-6, 6-3, 6-2, 6-4 [21] ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA (ESP) MARCOS GIRON (USA) 6-4, 6-4, 6-2 [32] LASLO DJERE (SRB) BRANDON NAKASHIMA (USA) 7-5, 6-4, 6-4 ZHIZHEN ZHANG (CHN) J.J. WOLF (USA) 7-5, 7-5, 6-7(5), 4-6, 6-3 FABIAN MAROZSAN (HUN) RICHARD GASQUET (FRA) 6-3, 6-1, 6-7(5), 6-7(1), 6-2 [Q] BORNA GOJO (CRO) HUGO DELLIEN (BOL) 6-3, 6-3, 6-1 [WC] BENJAMIN BONZI (FRA) QUENTIN HALYS (FRA) 5-7, 6-4, 6-4, 6-4 [15] FELIX AUGER-ALIASSIME (CAN) MACKENZIE MCDONALD (USA) 7-6(5), 4-6, 6-1, 6-4 [Q] DOMINIC STRICKER (SUI) ALEXEI POPYRIN (AUS) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 [Q] HUGO GASTON (FRA) [Q] SHO SHIMABUKURO (JPN) 6-2, 6-1, 7-6(4) ROMAN SAFIULLIN MARCO CECCHINATO (ITA) 6-4, 6-2, 6-0 [28] CHRISTOPHER EUBANKS (USA) SOONWOO KWON (KOR) 6-3, 6-4, 0-6, 6-4 [Q] TITOUAN DROGUET (FRA) [18] LORENZO MUSETTI (ITA) 6-3, 0-6, 6-7(5), 6-3, 6-2 MARTON FUCSOVICS (HUN) [31] SEBASTIAN KORDA (USA) 7-6(4), 4-6, 7-6(1), 4-6, 6-4 JIRI VESELY (CZE) [Q] ENZO COUACAUD (FRA) 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-4 [14] TOMMY PAUL (USA) [Q] STEFANO TRAVAGLIA (ITA) 6-2, 6-3, 4-6, 6-1 BERNABE ZAPATA MIRALLES (ESP) [WC] ETHAN QUINN (USA) 6-4, 6-4, 6-3 JUAN PABLO VARILLAS (PER) MIOMIR KECMANOVIC (SRB) 1-6, 7-5, 7-5, 6-4 ASLAN KARATSEV JIRI LEHECKA (CZE) 6-3, 6-3, 6-3 [20] FRANCISCO CERUNDOLO (ARG) [Q] ZACHARY SVAJDA (USA) 5-7, 6-4, 6-4, 6-3 [WC] RINKY HIJIKATA (AUS) PAVEL KOTOV 7-5, 5-7, 6-3, 7-5

Women