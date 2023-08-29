MagazineBuy Print

PREMIUM

PLAYGROUNDS

MULTIMEDIA

ON STAGE

PREMIUM

PLAYGROUNDS

MULTIMEDIA

ON STAGE

Latest issue of Sportstar

Subscribers Only Have you subscribed yet?

Buy Print

  • Get sportstar app on
  • Google Playstore

US Open 2023, Day One Results: Djokovic, Swiatek, Gauff move to second round; Rune, Sakkari knocked out

US Open 2023, Day One Results: Defending champion Iga Swiatek and home favourite Coco Gauff progressed to the second round in New York on Monday while eighth seed Maria Sakkari was knocked out.

Published : Aug 29, 2023 09:09 IST , CHENNAI - 1 MIN READ

Team Sportstar
FILE PHOTO: Iga Swiatek (left) and Coco Gauff (right) moved to the second round of the US Open on Monday.
FILE PHOTO: Iga Swiatek (left) and Coco Gauff (right) moved to the second round of the US Open on Monday. | Photo Credit: GETTY IMAGES
infoIcon

FILE PHOTO: Iga Swiatek (left) and Coco Gauff (right) moved to the second round of the US Open on Monday. | Photo Credit: GETTY IMAGES

Defending champion Iga Swiatek and Coco Gauff progressed to the second round of the US Open in New York on Monday.

World No. 1 Swiatek comfortably defeated Sweden’s Rebecca Peterson. However, American teenager Coco Gauff, seeded sixth, had to come from a set down to win against German qualifier Laura Siegemund in nearly three hours.

Eighth seed Maria Sakkari suffered a shock loss against Spain’s Rebeka Masarova.

In men’s singles, home favourites Taylor Fritz and Frances Tiafoe moved forward while fourth-seeded Dane Holger Rune was knocked out.

Lorenzo Musetti, 18th-seeded Italian, also exited the tournament after losing to French qualifier Titouan Droguet in a five-set thriller.

Here’s the complete list of first-round results from day one of US Open 2023:

Men

WINNER OPPONENT SCORE
[2] NOVAK DJOKOVIC (SRB) ALEXANDRE MULLER (FRA) 6-0, 6-2, 6-3
ROBERTO CARBALLES BAENA (ESP) [4] HOLGER RUNE (DEN) 6-3, 4-6, 6-3, 6-2
[5] CASPER RUUD (NOR) [Q] EMILIO NAVA (USA) 7-6(5), 3-6 6-4, 7-6(5)
[10] FRANCES TIAFOE (USA) [WC] LEARNER TIEN (USA) 6-2, 7-5, 6-1
[7] STEFANOS TSITSIPAS (GRE) MILOS RAONIC 6-2, 6-3, 6-4
DOMINIC THIEM (AUT) [25] ALEXANDER BUBLIK (KAZ) 6-3, 6-2, 6-4
[9] TAYLOR FRITZ (USA) [WC] STEVE JOHNSON (USA) 6-2, 6-1, 6-2
JUAN MANUEL CERUNDOLO (ARG) ILYA IVASHKA 2-6, 6-7(4), 6-3, 6-3, 6-3
[Q] JAKUB MENSIK (CZE) GREGOIRE BARRERE (FRA) 6-4, 4-6, 7-6(1), 6-2
SEBASTIAN OFNER (AUT) NUNO BORGES (POR) 7-6(5), 3-6, 7-6(7), 6-4
[22] ADRIAN MANNARINO (FRA) YOSUKE WATANUKI (JPN) 7-5, 6-7(3), 6-3, 7-5
BEN SHELTON (USA) PEDRO CACHIN (ARG) 1-6, 6-3, 6-2, 6-4
[21] ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA (ESP) MARCOS GIRON (USA) 6-4, 6-4, 6-2
[32] LASLO DJERE (SRB) BRANDON NAKASHIMA (USA) 7-5, 6-4, 6-4
ZHIZHEN ZHANG (CHN) J.J. WOLF (USA) 7-5, 7-5, 6-7(5), 4-6, 6-3
FABIAN MAROZSAN (HUN) RICHARD GASQUET (FRA) 6-3, 6-1, 6-7(5), 6-7(1), 6-2
[Q] BORNA GOJO (CRO) HUGO DELLIEN (BOL) 6-3, 6-3, 6-1
[WC] BENJAMIN BONZI (FRA) QUENTIN HALYS (FRA) 5-7, 6-4, 6-4, 6-4
[15] FELIX AUGER-ALIASSIME (CAN) MACKENZIE MCDONALD (USA) 7-6(5), 4-6, 6-1, 6-4
[Q] DOMINIC STRICKER (SUI) ALEXEI POPYRIN (AUS) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3
[Q] HUGO GASTON (FRA) [Q] SHO SHIMABUKURO (JPN) 6-2, 6-1, 7-6(4)
ROMAN SAFIULLIN MARCO CECCHINATO (ITA) 6-4, 6-2, 6-0
[28] CHRISTOPHER EUBANKS (USA) SOONWOO KWON (KOR) 6-3, 6-4, 0-6, 6-4
[Q] TITOUAN DROGUET (FRA) [18] LORENZO MUSETTI (ITA) 6-3, 0-6, 6-7(5), 6-3, 6-2
MARTON FUCSOVICS (HUN) [31] SEBASTIAN KORDA (USA) 7-6(4), 4-6, 7-6(1), 4-6, 6-4
JIRI VESELY (CZE) [Q] ENZO COUACAUD (FRA) 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-4
[14] TOMMY PAUL (USA) [Q] STEFANO TRAVAGLIA (ITA) 6-2, 6-3, 4-6, 6-1
BERNABE ZAPATA MIRALLES (ESP) [WC] ETHAN QUINN (USA) 6-4, 6-4, 6-3
JUAN PABLO VARILLAS (PER) MIOMIR KECMANOVIC (SRB) 1-6, 7-5, 7-5, 6-4
ASLAN KARATSEV JIRI LEHECKA (CZE) 6-3, 6-3, 6-3
[20] FRANCISCO CERUNDOLO (ARG) [Q] ZACHARY SVAJDA (USA) 5-7, 6-4, 6-4, 6-3
[WC] RINKY HIJIKATA (AUS) PAVEL KOTOV 7-5, 5-7, 6-3, 7-5

Women

WINNER OPPONENT SCORE
[1] IGA SWIATEK (POL) REBECCA PETERSON (SWE) 6-0, 6-1
[4] ELENA RYBAKINA (KAZ) MARTA KOSTYUK (UKR) 6-2, 6-1
[6] COCO GAUFF (USA) [Q] LAURA SIEGEMUND (GER) 3-6, 6-2, 6-4
REBEKA MASAROVA (ESP) [8] MARIA SAKKARI (GRE) 6-4, 6-4
[10] KAROLINA MUCHOVA (CZE) [WC] STORM HUNTER (AUS) 6-4, 6-0
[18] VICTORIA AZARENKA [WC] FIONA FERRO (FRA) 6-1, 6-2
[19] BEATRIZ HADDAD MAIA (BRA) SLOANE STEPHENS (USA) 6-2, 5-7, 6-4
DANIELLE COLLINS (USA) LINDA FRUHVIRTOVA (CZE) 6-2, 6-0
TAYLOR TOWNSEND (USA) VARVARA GRACHEVA (FRA) 6-4, 6-2
MAGDALENA FRECH (POL) EMMA NAVARRO (USA) 7-6(10), 1-6, 6-2
[15] BELINDA BENCIC (SUI) KAMILLA RAKHIMOVA 6-2, 6-4
SARA SORRIBES TORMO (ESP) [28] ANHELINA KALININA (UKR) 6-4, 7-5
[Q] YURIKO MIYAZAKI (GBR) MARGARITA BETOVA 6-3, 6-3
ZHU LIN (CHN) MAYAR SHERIF (EGY) 6-3, 7-5
BERNARDA PERA (USA) [16] VERONIKA KUDERMETOVA 7-5, 6-4
DARIA SAVILLE (AUS) [WC] CLERVIE NGOUNOUE (USA) 6-0, 6-2
LAUREN DAVIS (USA) DANKA KOVINIC (MNE) 6-2, 6-2
XINYU WANG (CHN) [Q] KATIE VOLYNETS (USA) 6-3, 6-4
ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA (SVK) KATERYNA BAINDL (UKR) 6-4, 3-6, 6-3
JENNIFER BRADY (USA) [LL] KIMBERLY BIRRELL (AUS) 6-3, 7-6(4)
[WC] CAROLINE WOZNIACKI (DEN) [Q] TATIANA PROZOROVA 6-3, 6-2
KAJA JUVAN (SLO) [29] ELISABETTA COCCIARETTO (ITA) 6-2, 7-5
[20] JELENA OSTAPENKO (LAT) JASMINE PAOLINI (ITA) 6-2, 4-6, 6-1
ELINA AVANESYAN ALIZE CORNET (FRA) 6-2, 1-6, 6-4
MIRRA ANDREEVA [Q] OLIVIA GADECKI (AUS) 1-6, 6-3, 6-4
[24] MAGDA LINETTE (POL) ALIAKSANDRA SASNOVICH 6-3, 6-1
[11] PETRA KVITOVA (CZE) CRISTIAN BUCSA (ESP) 6-1, 7-6(5)
[30] SORANA CIRSTEA (ROU) [WC] KAYLA DAY (USA) 6-2, 6-3
ANNA KALINSKAYA KATERINA SINIAKOVA (CZE) 6-4, 6-2
[32] ELISE MERTENS (BEL) [Q] MIRJAM BJORKLUND (SWE) 3-6, 6-3, 7-6(3)
AJLA TOMLJANOVIC (AUS) PANNA UDVARDY (HUN) 3-6, 6-2, 6-4
XIYU WANG (CHN) VIKTORIA KUZMOVA (SVK) 4-6, 6-3, 7-6(6)

Related stories

Related Topics

US Open /

US Open 2023 /

Grand Slam /

Iga Swiatek /

Novak Djokovic /

Holger Rune /

Maria Sakkari /

Coco Gauff

Latest on Sportstar

  1. US Open 2023, Day One Results: Djokovic, Swiatek, Gauff move to second round; Rune, Sakkari knocked out
    Team Sportstar
  2. Esport to allow Russian competitors to fly national flag
    Reuters
  3. National Sports Day 2023: Celebrating Dhyan Chand on Hockey Wizard’s birth anniversary
    Team Sportstar
  4. US Open 2023: Djokovic eases past Muller in first round, set to regain No. 1 ranking
    AP
  5. Hijikata’s joy at first U.S. Open win dampened by campus shooting
    Reuters
READ MORE STORIES
Latest issue of Sportstar

Asian Champions Trophy hockey 2023 review: Concerns remain, but Fulton’s vision is taking shape

Uthra Ganesan
Hockey India president Dilip Tirkey is optimistic about the men’s team’s future under new head coach Craig Fulton.

Hockey India president Dilip Tirkey: World wants to see India vs Pakistan contests; still a charm to it 

Aashin Prasad
+ SEE all Stories

More on Tennis

  1. Hijikata’s joy at first U.S. Open win dampened by campus shooting
    Reuters
  2. US Open 2023, Day 2 Order of Play: Carlos Alcaraz, Ons Jabeur in first-round action
    Team Sportstar
  3. US Open 2023: Marijuana odour bothers Maria Sakkari during her loss in the first round
    AP
  4. US Open honors Billie Jean King on 50th anniversary of equal prize money for women
    AP
  5. US Open 2023: Djokovic eases past Muller in first round, set to regain No. 1 ranking
    AP
READ MORE STORIES

Latest on Sportstar

  1. US Open 2023, Day One Results: Djokovic, Swiatek, Gauff move to second round; Rune, Sakkari knocked out
    Team Sportstar
  2. Esport to allow Russian competitors to fly national flag
    Reuters
  3. National Sports Day 2023: Celebrating Dhyan Chand on Hockey Wizard’s birth anniversary
    Team Sportstar
  4. US Open 2023: Djokovic eases past Muller in first round, set to regain No. 1 ranking
    AP
  5. Hijikata’s joy at first U.S. Open win dampened by campus shooting
    Reuters
READ MORE STORIES
Sign in to unlock all user benefits
  • Get notified on top games and events
  • Save stories to read later
  • Access to comment on every story
  • Sign up / manage to our newsletters with a single click
  • Get notified by email for early bird access to discounts & offers to our products
Sign in

Comments

Comments have to be in English, and in full sentences. They cannot be abusive or personal. Please abide to our community guidelines for posting your comment