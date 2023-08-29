US Open 2023, Day One Results: Djokovic, Swiatek, Gauff move to second round; Rune, Sakkari knocked out

Defending champion Iga Swiatek and Coco Gauff progressed to the second round of the US Open in New York on Monday.
World No. 1 Swiatek comfortably defeated Sweden’s Rebecca Peterson. However, American teenager Coco Gauff, seeded sixth, had to come from a set down to win against German qualifier Laura Siegemund in nearly three hours.
Eighth seed Maria Sakkari suffered a shock loss against Spain’s Rebeka Masarova.
In men’s singles, home favourites Taylor Fritz and Frances Tiafoe moved forward while fourth-seeded Dane Holger Rune was knocked out.
Lorenzo Musetti, 18th-seeded Italian, also exited the tournament after losing to French qualifier Titouan Droguet in a five-set thriller.
Here’s the complete list of first-round results from day one of US Open 2023:
Men
|WINNER
|OPPONENT
|SCORE
|[2] NOVAK DJOKOVIC (SRB)
|ALEXANDRE MULLER (FRA)
|6-0, 6-2, 6-3
|ROBERTO CARBALLES BAENA (ESP)
|[4] HOLGER RUNE (DEN)
|6-3, 4-6, 6-3, 6-2
|[5] CASPER RUUD (NOR)
|[Q] EMILIO NAVA (USA)
|7-6(5), 3-6 6-4, 7-6(5)
|[10] FRANCES TIAFOE (USA)
|[WC] LEARNER TIEN (USA)
|6-2, 7-5, 6-1
|[7] STEFANOS TSITSIPAS (GRE)
|MILOS RAONIC
|6-2, 6-3, 6-4
|DOMINIC THIEM (AUT)
|[25] ALEXANDER BUBLIK (KAZ)
|6-3, 6-2, 6-4
|[9] TAYLOR FRITZ (USA)
|[WC] STEVE JOHNSON (USA)
|6-2, 6-1, 6-2
|JUAN MANUEL CERUNDOLO (ARG)
|ILYA IVASHKA
|2-6, 6-7(4), 6-3, 6-3, 6-3
|[Q] JAKUB MENSIK (CZE)
|GREGOIRE BARRERE (FRA)
|6-4, 4-6, 7-6(1), 6-2
|SEBASTIAN OFNER (AUT)
|NUNO BORGES (POR)
|7-6(5), 3-6, 7-6(7), 6-4
|[22] ADRIAN MANNARINO (FRA)
|YOSUKE WATANUKI (JPN)
|7-5, 6-7(3), 6-3, 7-5
|BEN SHELTON (USA)
|PEDRO CACHIN (ARG)
|1-6, 6-3, 6-2, 6-4
|[21] ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA (ESP)
|MARCOS GIRON (USA)
|6-4, 6-4, 6-2
|[32] LASLO DJERE (SRB)
|BRANDON NAKASHIMA (USA)
|7-5, 6-4, 6-4
|ZHIZHEN ZHANG (CHN)
|J.J. WOLF (USA)
|7-5, 7-5, 6-7(5), 4-6, 6-3
|FABIAN MAROZSAN (HUN)
|RICHARD GASQUET (FRA)
|6-3, 6-1, 6-7(5), 6-7(1), 6-2
|[Q] BORNA GOJO (CRO)
|HUGO DELLIEN (BOL)
|6-3, 6-3, 6-1
|[WC] BENJAMIN BONZI (FRA)
|QUENTIN HALYS (FRA)
|5-7, 6-4, 6-4, 6-4
|[15] FELIX AUGER-ALIASSIME (CAN)
|MACKENZIE MCDONALD (USA)
|7-6(5), 4-6, 6-1, 6-4
|[Q] DOMINIC STRICKER (SUI)
|ALEXEI POPYRIN (AUS)
|6-3, 6-4, 3-6, 6-3
|[Q] HUGO GASTON (FRA)
|[Q] SHO SHIMABUKURO (JPN)
|6-2, 6-1, 7-6(4)
|ROMAN SAFIULLIN
|MARCO CECCHINATO (ITA)
|6-4, 6-2, 6-0
|[28] CHRISTOPHER EUBANKS (USA)
|SOONWOO KWON (KOR)
|6-3, 6-4, 0-6, 6-4
|[Q] TITOUAN DROGUET (FRA)
|[18] LORENZO MUSETTI (ITA)
|6-3, 0-6, 6-7(5), 6-3, 6-2
|MARTON FUCSOVICS (HUN)
|[31] SEBASTIAN KORDA (USA)
|7-6(4), 4-6, 7-6(1), 4-6, 6-4
|JIRI VESELY (CZE)
|[Q] ENZO COUACAUD (FRA)
|5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-4
|[14] TOMMY PAUL (USA)
|[Q] STEFANO TRAVAGLIA (ITA)
|6-2, 6-3, 4-6, 6-1
|BERNABE ZAPATA MIRALLES (ESP)
|[WC] ETHAN QUINN (USA)
|6-4, 6-4, 6-3
|JUAN PABLO VARILLAS (PER)
|MIOMIR KECMANOVIC (SRB)
|1-6, 7-5, 7-5, 6-4
|ASLAN KARATSEV
|JIRI LEHECKA (CZE)
|6-3, 6-3, 6-3
|[20] FRANCISCO CERUNDOLO (ARG)
|[Q] ZACHARY SVAJDA (USA)
|5-7, 6-4, 6-4, 6-3
|[WC] RINKY HIJIKATA (AUS)
|PAVEL KOTOV
|7-5, 5-7, 6-3, 7-5
Women
|WINNER
|OPPONENT
|SCORE
|[1] IGA SWIATEK (POL)
|REBECCA PETERSON (SWE)
|6-0, 6-1
|[4] ELENA RYBAKINA (KAZ)
|MARTA KOSTYUK (UKR)
|6-2, 6-1
|[6] COCO GAUFF (USA)
|[Q] LAURA SIEGEMUND (GER)
|3-6, 6-2, 6-4
|REBEKA MASAROVA (ESP)
|[8] MARIA SAKKARI (GRE)
|6-4, 6-4
|[10] KAROLINA MUCHOVA (CZE)
|[WC] STORM HUNTER (AUS)
|6-4, 6-0
|[18] VICTORIA AZARENKA
|[WC] FIONA FERRO (FRA)
|6-1, 6-2
|[19] BEATRIZ HADDAD MAIA (BRA)
|SLOANE STEPHENS (USA)
|6-2, 5-7, 6-4
|DANIELLE COLLINS (USA)
|LINDA FRUHVIRTOVA (CZE)
|6-2, 6-0
|TAYLOR TOWNSEND (USA)
|VARVARA GRACHEVA (FRA)
|6-4, 6-2
|MAGDALENA FRECH (POL)
|EMMA NAVARRO (USA)
|7-6(10), 1-6, 6-2
|[15] BELINDA BENCIC (SUI)
|KAMILLA RAKHIMOVA
|6-2, 6-4
|SARA SORRIBES TORMO (ESP)
|[28] ANHELINA KALININA (UKR)
|6-4, 7-5
|[Q] YURIKO MIYAZAKI (GBR)
|MARGARITA BETOVA
|6-3, 6-3
|ZHU LIN (CHN)
|MAYAR SHERIF (EGY)
|6-3, 7-5
|BERNARDA PERA (USA)
|[16] VERONIKA KUDERMETOVA
|7-5, 6-4
|DARIA SAVILLE (AUS)
|[WC] CLERVIE NGOUNOUE (USA)
|6-0, 6-2
|LAUREN DAVIS (USA)
|DANKA KOVINIC (MNE)
|6-2, 6-2
|XINYU WANG (CHN)
|[Q] KATIE VOLYNETS (USA)
|6-3, 6-4
|ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA (SVK)
|KATERYNA BAINDL (UKR)
|6-4, 3-6, 6-3
|JENNIFER BRADY (USA)
|[LL] KIMBERLY BIRRELL (AUS)
|6-3, 7-6(4)
|[WC] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)
|[Q] TATIANA PROZOROVA
|6-3, 6-2
|KAJA JUVAN (SLO)
|[29] ELISABETTA COCCIARETTO (ITA)
|6-2, 7-5
|[20] JELENA OSTAPENKO (LAT)
|JASMINE PAOLINI (ITA)
|6-2, 4-6, 6-1
|ELINA AVANESYAN
|ALIZE CORNET (FRA)
|6-2, 1-6, 6-4
|MIRRA ANDREEVA
|[Q] OLIVIA GADECKI (AUS)
|1-6, 6-3, 6-4
|[24] MAGDA LINETTE (POL)
|ALIAKSANDRA SASNOVICH
|6-3, 6-1
|[11] PETRA KVITOVA (CZE)
|CRISTIAN BUCSA (ESP)
|6-1, 7-6(5)
|[30] SORANA CIRSTEA (ROU)
|[WC] KAYLA DAY (USA)
|6-2, 6-3
|ANNA KALINSKAYA
|KATERINA SINIAKOVA (CZE)
|6-4, 6-2
|[32] ELISE MERTENS (BEL)
|[Q] MIRJAM BJORKLUND (SWE)
|3-6, 6-3, 7-6(3)
|AJLA TOMLJANOVIC (AUS)
|PANNA UDVARDY (HUN)
|3-6, 6-2, 6-4
|XIYU WANG (CHN)
|VIKTORIA KUZMOVA (SVK)
|4-6, 6-3, 7-6(6)
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