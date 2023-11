South Africa vs Australia Dream11 Prediction, ICC World Cup 2023 semifinal: SA vs AUS playing XI update, fantasy team, squads

South Africa will take on Australia in Kolkata on Thursday in the second semifinal of the ICC ODI World Cup 2023.

Probable Playing XI

South Africa probable XI: Quinton de Kock (wk), Temba Bavuma (c), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Andile Phehlukwayo/ Tabraiz Shamsi, Gerald Coetzee, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Lungi Ngidi

Australia probable XI: David Warner, Travis Head, Mitchell Marsh, Steven Smith, Marnus Labuschagne, Josh Inglis (wk), Marcus Stoinis/ Glenn Maxwell, Mitchell Starc, Pat Cummins (c), Adam Zampa, Josh Hazlewood

SA vs AUS DREAM11 FANTASY TEAM Wicketkeepers: Quinton de Kock, Heinrich Klaasen Batters: David Warner, Travis Head, Rassie van der Dussen, Mitchell Marsh All-rounders: Glenn Maxwell, Marco Jansen Bowlers: Adam Zampa, Kagiso Rabada, Gerald Coetzee Team Composition: SA 6-5 AUS | Credits Left: 5

SQUADS

SOUTH AFRICA: Quinton de Kock(w), Temba Bavuma(c), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Andile Phehlukwayo, Gerald Coetzee, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Lizaad Williams, Reeza Hendricks, Tabraiz Shamsi, Marco Jansen

AUSTRALIA: Travis Head, David Warner, Mitchell Marsh, Steven Smith, Marnus Labuschagne, Josh Inglis(w), Marcus Stoinis, Sean Abbott, Pat Cummins(c), Adam Zampa, Josh Hazlewood, Glenn Maxwell, Mitchell Starc, Alex Carey, Cameron Green