India and Australia will face off in the first One-Day International of the three-match series on Friday at the Wankhede Stadium in Mumbai.

Here’s a look at the Predicted XIs for the match.

IND VS AUS PREDICTED XI

India Predicted XI

India Predicted XI: Shubman Gill, Ishan Kishan, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, KL Rahul (wk), Hardik Pandya (c), Ravindra Jadeja, Yuzvendra Chahal/Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Mohammed Siraj, Umran Malik/Jaydev Unadkat.

Australia Predicted XI

Australia Predicted XI: Travis Head, David Warner/Marcus Stoinis, Steve Smith, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Cameron Green, Mitchell Marsh, Alex Carey, Sean Abbott, Adam Zampa, Mitchell Starc

IND vs AUS 1st ODI Squads

India ODI Squad: Shubman Gill, Ishan Kishan(w), Virat Kohli, Suryakumar Yadav, KL Rahul, Hardik Pandya(c), Ravindra Jadeja, Washington Sundar, Mohammed Shami, Mohammed Siraj, Yuzvendra Chahal, Shardul Thakur, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Umran Malik, Jaydev Unadkat

Australia Squad: David Warner, Travis Head, Steven Smith(c), Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Alex Carey(w), Cameron Green, Ashton Agar, Sean Abbott, Mitchell Starc, Adam Zampa, Mitchell Marsh, Marcus Stoinis, Josh Inglis, Nathan Ellis

IND VS AUS 1st ODI DREAM11 PREDICTION