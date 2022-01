India vs South Africa live score, 2nd Test Day 3: Pujara, Rahane look to press advantage

Hello and welcome to Sportstar's LIVE coverage of Day 3 of the second Test between India and South Africa at the Wanderers in Johannesburg.

India pacer Thakur's career-best seven for 61 chokes South Africa on second day; the tourists take 58-run lead at stumps. You can read the Day 2 summary here - REPORT

India Playing 11: KL Rahul, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Rishabh Pant, Hanuma Vihari, Ravichandran Ashwin, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Mohammed Shami, Mohammed Siraj.

South Africa Playing 11: Dean Elgar (c), Aiden Markram, Keegan Petersen, Rassie van der Dussen, Temba Bavuma, Kyle Verreynne (wk), Marco Jansen, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Duanne Olivier, Lungi Ngidi.

FULL SQUADS

India: Virat Kohli (Captain), Rohit Sharma (vice-captain), KL Rahul, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Shreyas Iyer, Hanuma Vihari, Rishabh Pant (wk), Wriddhiman Saha (wk), R Ashwin, Jayant Yadav, Ishant Sharma, Mohd. Shami, Umesh Yadav, Jasprit Bumrah, Shardul Thakur, Md. Siraj. Standby Players: Navdeep Saini, Saurabh Kumar, Deepak Chahar, Arzan Nagwaswalla. South Africa: Dean Elgar (Captain), Temba Bavuma (vc), Kagiso Rabada, Sarel Erwee, Beuran Hendricks, George Linde, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi, Aiden Markram, Wiaan Mulder, Anrich Nortje, Keegan Petersen , Rassie van der Dussen , Kyle Verreynne , Marco Jansen , Glenton Stuurman , Prenelan Subrayen , Sisanda Magala, Ryan Rickelton, Duanne Olivier.

WHERE TO WATCH IND VS SA SECOND TEST LIVE