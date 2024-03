SRH vs MI IPL 2024 Dream11 Prediction: Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians predicted playing XI, fantasy team, squads

Sunrisers Hyderabad and Mumbai Indians will look to put their opening round loss behind and pick the first points of IPL 2024 when they meet in Hyderabad on Wednesday.

Here are the predicted XIs for the two sides:

Sunrisers Hyderabad Predicted XI

Bat 1st: Abhishek Sharma, Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Aiden Markram, Heinrich Klaasen (wk), Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Marco Jansen, Pat Cummins (c), Bhuvneshwar Kumar, Mayank Markande.

Bowl 1st: Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Aiden Markram, Heinrich Klaasen (wk), Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Marco Jansen, Pat Cummins (c), Bhuvneshwar Kumar, Mayank Markande, T. Natarajan.

Impact Player Options: Abhishek Sharma/T. Natarajan, Washington Sundar, Travis Head, Upendra Yadav, Umran Malik

Mumbai Indians Predicted XI

Bat 1st: Rohit Sharma, Ishan Kishan (wk), Naman Dhir, Tilak Varma, Dewald Brevis, Tim David, Hardik Pandya (c), Piyush Chawla, Shams Mulani, Gerald Coetzee, Jasprit Bumrah.

Bowl 1st: Rohit Sharma, Ishan Kishan (wk), Naman Dhir, Tilak Varma, Tim David, Hardik Pandya (c), Piyush Chawla, Shams Mulani, Gerald Coetzee, Jasprit Bumrah, Luke Wood.

Impact Player Options: Dewald Brevis/Luke Wood, Mohammad Nabi, Nehal Wadhera, Arjun Tendulkar, Akash Madhwal

SRH vs MI DREAM ELEVEN PREDICTION WICKET KEEPERS Heinrich Klaasen (c) BATTERS Rohit Sharma, Tilak Varma, Abhishek Sharma, Dewald Brevis ALL ROUNDERS Hardik Pandya, Aiden Markram, Marco Jansen BOWLERS Jasprit Bumrah (vc), Pat Cummins, Gerald Coetzee Team Composition: SRH 5-6 MI | Credits Left: 10

SQUADS

SRH: Abdul Samad, Abhishek Sharma, Aiden Markram (c), Marco Jansen, Rahul Tripathi, Washington Sundar, Glenn Phillips, Sanvir Singh, Heinrich Klaasen, Bhuvneshwar Kumar, Mayank Agarwal, T. Natarajan, Anmolpreet Singh, Mayank Markande, Upendra Singh Yadav, Umran Malik, Nitish Kumar Reddy, Fazalhaq Farooqi, Shahbaz Ahmed , Travis Head, Wanindu Hasaranga, Pat Cummins, Jaydev Unadkat, Akash Singh, Jhathavedh Subramanyan.

MI: Hardik Pandya (c), Rohit Sharma, Dewald Brevis, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, N. Tilak Varma, Tim David, Vishnu Vinod, Arjun Tendulkar, Shams Mulani, Nehal Wadhera, Jasprit Bumrah, Kumar Kartikeya, Piyush Chawla, Akash Madhwal, Luke Wood, Romario Shepherd, Gerald Coetzee, Shreyas Gopal, Nuwan Thushara, Naman Dhir, Anshul Kamboj, Mohammad Nabi, Shivalik Sharma, Kwena Maphaka.