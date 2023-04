SRH vs RR Dream11 prediction, IPL 2023: Toss, Playing XI updates, Impact Player picks, Hyderabad vs Rajasthan squads for today

Sunrisers Hyderabad will take on Rajasthan Royals in the fourth match of the Indian Premier League on Sunday at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad.

Predicted XIs

Sunrisers Hyderabad

Sunrisers Hyderabad Predicted XI (Batting first): Mayank Agarwal, Abhishek Sharma, Harry Brook, Rahul Tripathi, Glenn Phillips (wk), Samarth Vyas, Washington Sundar, Abdul Samad, Bhuvneshwar Kumar (c), Adil Rashid, Umran Malik

Sunrisers Hyderabad Predicted XI (Bowling first): Mayank Agarwal, Abhishek Sharma, Harry Brook, Glenn Phillips (wk), Washington Sundar, Abdul Samad, Bhuvneshwar Kumar (c), Adil Rashid, Mayank Markande, Umran Malik, T Natarajan

Impact Player options: Kartik Tyagi, Mayank Markande, Samarth Vyas, Amolpreet Singh, Vivrant Sharma

Rajasthan Royals

Rajasthan RoyalsPredicted XI (Batting first): Jos Buttler, Yashasvi Jaiswal, Devdutt Padikkal, Sanju Samson (c & wk), Shimron Hetmyer, Riyan Parag, Dhruv Jurel, R Ashwin, Obed McCoy, Trent Boult, Yuzvendra Chahal

Rajasthan RoyalsPredicted XI (Bowling first): Jos Buttler, Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson (c & wk), Shimron Hetmyer, Riyan Parag, R Ashwin, Obed McCoy, Trent Boult, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Sen, Sandeep Sharma

Impact Player options: Sandeep Sharma, KC Cariappa, Navdeep Saini, Dhruv Jurel, Abdul Basith

SRH vs RR IPL 2023 Dream11 prediction Wicketkeepers – Jos Butler (c), Sanju Samson Batters – Rahul Tripathi, Mayank Agarwal, Harry Brook, Yashasvi Jaiswal All-rounders – Washington Sundar, Riyan Parag Bowlers – Trent Boult (vc), Umran Malik, Bhuvaneshwar Kumar, Yuzvendra Chahal Team Composition:SRH 6:5 RRCredits Left: 8.0

SQUADS