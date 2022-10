New Zealand vs Pakistan live score, T20 Tri-series: Williamson, Conway slow off the blocks; NZ 46/1 in 7 overs

Toss update: New Zealand have won the toss and opted to bat.

Pakistan (Playing XI): Mohammad Rizwan(w), Babar Azam(c), Shan Masood, Haider Ali, Iftikhar Ahmed, Asif Ali, Mohammad Nawaz, Shadab Khan, Mohammad Wasim Jr, Haris Rauf, Shahnawaz Dahani New Zealand (Playing XI): Devon Conway(w), Finn Allen, Kane Williamson(c), Glenn Phillips, Mark Chapman, James Neesham, Michael Bracewell, Ish Sodhi, Tim Southee, Trent Boult, Blair Tickner

Where can you watch the New Zealand T20 Tri-series in India?

The New Zealand T20 tri-series will be streamed online by Amazon Prime Video in India.

Here’s all you need to know about the T20I series:

Match dates and timings

October 7, Friday: Pakistan v Bangladesh, 7:30 AM IST

October 8, Saturday: Pakistan v New Zealand, 11:40 AM IST

October 9, Sunday: Bangladesh v New Zealand, 11:40 AM IST

October 11, Tuesday: New Zealand v Pakistan, 7:30 AM IST

October 12, Wednesday: Bangladesh v New Zealand, 7:30 AM IST

October 13, Thursday: Bangladesh v Pakistan, 7:30 AM IST

October 14, Friday: Final, 7:30 AM IST

Squads:

New Zealand: Martin Guptill, Finn Allen, Kane Williamson(c), Devon Conway(w), Mark Chapman, Glenn Phillips, James Neesham, Mitchell Santner, Lockie Ferguson, Tim Southee, Trent Boult, Adam Milne, Ish Sodhi, Michael Bracewell

Pakistan: Mohammad Rizwan(w), Babar Azam(c), Shan Masood, Haider Ali, Iftikhar Ahmed, Asif Ali, Mohammad Nawaz, Shadab Khan, Mohammad Wasim Jr, Haris Rauf, Shahnawaz Dahani, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Usman Qadir, Khushdil Shah, Mohammad Hasnain