Australia will take on host South Africa in the final of the Women’s T20 World Cup 2023 at Newlands Cricket Ground in Cape Town on Sunday.

Here are the top fantasy picks, Dream11 prediction and probable playing XIs ahead of the semifinal played between Australia and South Africa.

PREDICTED XI

⦿ Australia Women: Alyssa Healy (wk), Beth Mooney, Meg Lanning (c), Ashleigh Gardner, Grace Harris, Ellyse Perry, Tahlia McGrath, Georgia Wareham, Jess Jonassen, Megan Schutt, Darcie Brown

South Africa Women: Laura Wolvaardt, Tazmin Brits, Marizanne Kapp, Sune Luus (c), Chloe Tryon, Anneke Bosch, Nadine de Klerk, Sinalo Jafta (wk), Shabnim Ismail, Ayabonga Khaka, Nonkululeko Mlaba

AUS vs SA Final Dream 11 prediction Wicketkeepers: Alyssa Healy, Beth Mooney Batters: Laura Wolvaardt, Meg Lanning (vc), Tahlia McGrath, Tazmin Brits All-rounders: Ellyse Perry, Marizanne Kapp, Ashleigh Gardner (c), Nadine de Klerk Bowlers: Shabnim Ismail Team Composition: AUS 6:5 SA Credits Left: 3.5

SQUADS

Australia Women: Alyssa Healy(w), Beth Mooney, Meg Lanning(c), Ashleigh Gardner, Grace Harris, Ellyse Perry, Tahlia McGrath, Georgia Wareham, Jess Jonassen, Megan Schutt, Darcie Brown, Annabel Sutherland, Alana King, Heather Graham, Kim Garth

South Africa Women: Laura Wolvaardt, Tazmin Brits, Marizanne Kapp, Sune Luus(c), Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Anneke Bosch, Sinalo Jafta(w), Shabnim Ismail, Ayabonga Khaka, Nonkululeko Mlaba, Delmi Tucker, Annerie Dercksen, Lara Goodall, Masabata Klaas