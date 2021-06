UEFA Euro 2020 LIVE score and updates: Finland vs Russia

Welcome to Sportstar's live coverage of the Group B Euro 2020 game between Finland and Russia from the Gazprom Arena in Saint Petersburg.

TEAM NEWS

Finland XI: Lukas Hradecky; Joona Toivio, Paulus Arajuuri (captain), Daniel O'Shaughnessy; Jukka Raitala, Robin Lod, Rasmus Schuller, Glen Kamara, Jere Uronen; Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki Hungary XI: Matvei Safonov; Georgy Dzhikiya, Dmitry Barinov, Igor Diveyev, Mario Fernandes; Roman Zobnin, Magomed Ozdoyev, Daler Kuzyayev, Alexander Golovin; Alexei Miranchuk, Artyom Dzyuba (captain)



FULL SQUADS

FINLAND

Goalkeepers: Lukas Hradecky, Anssi Jaakkola, Jesse Joronen ; Defenders: Paulus Arajuuri, Robert Ivanov, Thomas Lam, Daniel O'Shaughnessy, Jukka Raitala, Joona Toivio, Jere Uronen, Leo Väisänen, Niko Hamalainen ; Midfielders: Nikolai Alho, Fredrik Jensen, Glen Kamara, Joni Kauko, Robin Lod, Rasmus Schuller, Pyry Soiri, Tim Sparv, Robert Taylor, Onni Valakari; Forwards: Marcus Forss, Lassi Lappalainen, Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki

RUSSIA

Goalkeepers: Yuri Dyupin, Matvei Safonov, Anton Shunin ; Defenders: Igor Diveev, Georgi Dzhikiya, Mario Fernandes, Vyacheslav Karavaev, Fedor Kudryashov, Andrei Semenov ; Midfielders: Dmitri Barinov, Denis Cheryshev, Daniil Fomin, Aleksandr Golovin, Daler Kuzyaev, Roman Yevgenyev, Maksim Mukhin, Magomed Ozdoev, Rifat Zhemaletdinov, Yuri Zhirkov, Roman Zobnin ; Forwards: Artem Dzyuba, Aleksei Ionov, Denis Makarov, Aleksei Miranchuk, Aleksandr Sobolev, Anton Zabolotny