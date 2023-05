French Open 2023, May 28 schedule: Sabalenka takes on Kostyuk; Tsitsipas, Rublev in action

Second seed Aryna Sabalenka, reigning Australian Open champion, faces Ukraine’s Marta Kostyuk on the opening day of the 2023 French Open in Paris on Sunday.

In men’s singles, fifth seed Stefanos Tsitsipas and seventh seed Andrey Rublev will be in action.

Here’s the full list of first-round fixtures for day one of the 2023 French Open:

Court Philippe-Chatrier

Women’s Singles - [2] Aryna Sabalenka vs Marta Kostyuk (UKR) - 2:30PM IST

Men’s Singles - [5] Stefanos Tsitsipas [GRE] vs Jiri Vesely (CZE)

Women’s Singles - Alize Cornet (FRA) vs Camila Giorgi (ITA)

Men’s Singles - Adrian Mannarino (FRA) vs Ugo Humbert (FRA) - Not before 7PM IST

Where to watch 2023 French Open in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of the French Open on the Sony Sports Network and stream the matches live on the SonyLiv app.

Court Suzanne-Lenglen

Men’s Singles - [11] Karen Khachanov vs Constant Lestienne (FRA) - 2:30PM IST

Women’s Singles - [8] Maria Sakkari (GRE) vs Karolina Muchova (CZE)

Men’s Singles - [7] Andrey Rublev vs Laslo Djere (SRB)

Women’s Singles - [3] Jessica Pegula (USA) vs Danielle Collins (USA)

Court Simonne-Mathieu

Men’s Singles - [13] Hubert Hurkacz (POL) vs David Goffin (BEL) - 2:30PM IST

Women’s Singles - [21] Magda Linette (POL) vs Leylah Fernandez (CAN)

Men’s Singles - [WC] Arthur Cazaux (FRA) vs Corentin Moutet (FRA)

Women’s Singles - [9] Daria Kasatkina vs Jule Niemeier (GER)

Here are some of the fixtures to watch out on the other courts:

Court 7

Men’s Singles - [WC] Thanasi Kokkinakis (AUS) vs [20] Daniel Evans (GBR)

Men’s Singles - [17] Lorenzo Musetti (ITA) vs Mikael Ymer (SWE)

Court 6

Men’s Singles - [24] Sebastian Korda (USA) vs Mackenzie McDonald (USA)

Court 13

Men’s Singles - [30] Ben Shelton (USA) vs Lorenzo Sonego (ITA)