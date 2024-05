French Open 2024, May 26 schedule: Alcaraz, Osaka in action, Wawrinka vs Murray clash in night session

Third seed Carlos Alcaraz faces lucky loser J.J. Wolf in first round of men’s singles on the opening day of French Open 2024 at Roland Garros, Paris on Sunday.

Andy Murray will take on Stan Wawrinka in the battle of two three-time Major champions during the night session on Court Philippe-Chatrier.

In men’s singles, former World No. 1 Naomi Osaka will be up against Lucia Bronzetti of Italy.

Here’s the full list of first-round fixtures for day one of French Open 2024:

Court Philippe-Chatrier

Women’s Singles - Naomi Osaka (JPN) vs Lucia Bronzetti (ITA) - 3:30PM IST

Men’s Singles - [3] Carlos Alcaraz [ESP] vs [LL] J.J. Wolf (USA)

Women’s Singles - [21] Caroline Garcia (FRA) vs Eva Lys (GER)

Men’s Singles - Andy Murray (GBR) vs Stan Wawrinka (SUI) - Not before 11:45PM IST

Where to watch French Open 2024 in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of the French Open on the Sony Sports Network and stream the matches live on SonyLiv and JioTV.

Court Suzanne-Lenglen

Men’s Singles - [17] Ugo Humbert (FRA) vs Lorenzo Sonego (ITA) - 2:30PM IST

Women’s Singles - [9] Jelena Ostapenko (LAT) vs Jaqueline Cristian (ROU)

Men’s Singles - [WC] Richard Gasquet (FRA) vs Borna Coric (CRO)

Women’s Singles - [24] Barbora Krejcikova (CZE) vs Viktorija Golubic (SUI)

Court Simonne-Mathieu

Men’s Singles - [6] Andrey Rublev vs Taro Daniel (JPN) - 2:30PM IST

Women’s Singles - Laura Siegemund (GER) vs Sofia Kenin (USA)

Women’s Singles - [WC] Chloe Paquet (FRA) vs Diana Shnaider

Men’s Singles - [16] Nicolas Jarry (CHI) vs Corentin Moutet (FRA)

Here are some of the fixtures to watch out on the other courts:

Court 14

Women’s Singles - [30] Dayana Yastremska (UKR) vs [WC] Ajla Tomljanovic (AUS) - 2:30PM IST

Men’s Singles - [10] Grigor Dimitrov (BUL) vs Aleksandar Kovacevic (USA)

Men’s Singles - [27] Sebastian Korda (USA) vs [WC] Harold Mayot (FRA)

Court 7

Women’s Singles - [29] Veronika Kudermetova vs Marie Bouzkova (CZE) - 2:30PM IST

Men’s Singles - [8] Hubert Hurkacz (POL) vs [Q] Shintaro Mochizuki (JPN)

Court 6

Women’s Singles - [18] Marta Kostyuk (UKR) vs [Q] Laura Pigossi (BRA)

Men’s Singles - Kei Nishikori (JPN) vs [Q] Gabriel Diallo (CAN)

Court 12

Women’s Singles - Donna Vekic (CRO) vs Lesia Tsurenko (UKR) - 2:30PM IST

Men’s Singles - Jack Draper (GBR) vs [Q] Jesper De Jong (NED)

Court 13

Men’s Singles - [24] Alejandro Tabilo (CHI) vs [Q] Zizou Bergs (BEL)