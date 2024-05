French Open 2024, May 30 schedule: Djokovic, Sabalenka and Rybakina in second-round action

Defending champion and World No. 1 Novak Djokovic takes on Spain’s Roberto Carballes Baena in the second round of French Open 2024 at Roland Garros, Paris on Thursday.

Fourth seed Alexander Zverev, who defeated 14-time Rafael Nadal in the opening round, faces Belgium’s David Goffin.

In women’s singles, second seed Aryna Sabalenka plays against Japanese qualifier Moyuka Uchijima while fourth seed Elena Rybakina takes on Dutch woman Arantxa Rus.

Here’s the full list of second-round fixtures for day five of French Open 2024:

Court Philippe-Chatrier

Women’s Singles - [2] Aryna Sabalenka vs [Q] Moyuka Uchijima (JPN) - 3:30PM IST

Women’s Singles - [15] Elina Svitolina (UKR) vs Diane Parry (FRA)

Men’s Singles - [1] Novak Djokovic (SRB) vs Roberto Carballes Baena (ESP)

Men’s Singles - [30] Lorenzo Musetti (ITA) vs Gael Monfils (FRA) - Not before 11:45PM IST

Where to watch French Open 2024 in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of the French Open on the Sony Sports Network and stream the matches live on SonyLiv and JioTV.

Court Suzanne-Lenglen

Men’s Singles - [5] Daniil Medvedev vs Miomir Kecmanovic (SRB) - 2:30PM IST

Women’s Singles - [4] Elena Rybakina (KAZ) vs Arantxa Rus (NED)

Men’s Singles - [4] Alexander Zverev (GER) vs David Goffin (BEL)

Women’s Singles - [14] Madison Keys (USA) vs Mayar Sherif (EGY)

Court Simonne-Mathieu

Men’s Singles - [8] Hubert Hurkacz (POL) vs Brandon Nakashima (USA) - 2:30PM IST (Match to be completed)

Men’s Singles - Corentin Moutet (FRA) vs Alexander Shevchenko (KAZ)

Women’s Singles - Varvara Gracheva (FRA) vs Bernarda Pera (USA)

Men’s Singles - [7] Casper Ruud (NOR) vs Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - Not before 8:30PM IST

Here are some of the fixtures to watch out on the other courts:

Court 14

Men’s Singles - [10] Grigor Dimitrov (BUL) vs Fabian Marozsan (HUN) - 2:30PM IST

Women’s Singles - [5] Marketa Vondrousova (CZE) vs [Q] Katie Volynets (USA) - (Match to be completed)

Men’s Singles - [13] Holger Rune (DEN) vs Flavio Cobolli (ITA)

Women’s Singles - [19] Victoria Azarenka vs Mirra Andreeva

Court 7

Men’s Singles - [15] Ben Shelton (USA) vs Kei Nishikori (JPN) - (Match to be completed)

Women’s Singles - [23] Anna Kalinskaya vs Bianca Andreescu (CAN)

Court 11

Men’s Singles - [25] Frances Tiafoe (USA) vs Denis Shapovalov (CAN)

Court 8

Women’s Singles - Paula Badosa (ESP) vs Yulia Putintseva (KAZ)

Court 12

Women’s Singles - [18] Marta Kostyuk (UKR) vs Donna Vekic (CRO)

Court 13

Women’s Singles - [9] Jelena Ostapenko (LAT) vs Clara Tauson (DEN)