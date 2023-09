US Open 2023, Day Four Results: Alcaraz, Jabeur move to third round; Murray exits 

Carlos Alcaraz and Ons Jabeur booked their spots in the third round of the US Open in New York on Thursday.

Defending champion and top seed Alcaraz had no problems in defeating South Africa’s Lloyd Harris in straight sets.

Andy Murray, who had won the title in 2012, went down 3-6, 4-6, 1-6 to 19th-seeded Bulgarian Grigor Dimitrov.

John Isner’s career ended with a second-round loss to fellow American wildcard Michael Mmoh in a five-set thriller.

For Jabeur, last year’s runner-up in women’s singles, it was a tough battle against Czech Republic’s Linda Noskova but the Tunisian managed to emerge victorious 7-6)7), 4-6, 6-3.

Jessica Pegula and Aryna Sabalenka also moved to the next round.

Here’s the complete list of second-round results (singles only) from day four of US Open 2023:

Men

WINNER OPPONENT SCORE [1] CARLOS ALCARAZ (ESP) LLOYD HARRIS (RSA) 6-3, 6-1, 7-6(4) [3] DANIIL MEDVEDEV CHRISTOPHER O'CONNELL (AUS) 6-2, 6-2, 6-7(6), 6-2 [6] JANNIK SINNER (ITA) LORENZO SONEGO (ITA) 6-4, 6-2, 6-4 [8] ANDREY RUBLEV GAEL MONFILS (FRA) 6-4, 6-3, 3-6, 6-1 [13] ALEX DE MINAUR (AUS) YIBING WU (CHN) 6-1, 6-2, 6-1 [12] ALEXANDER ZVEREV (GER) DANIEL ALTMAIER (GER) 7-6(1), 3-6, 6-4, 6-3 [16] CAMERON NORRIE (GBR) [Q] YU HSIOU HSU (TPE) 7-5, 6-4, 6-4 JACK DRAPER (GBR) [17] HUBERT HURKACZ (POL) 6-2, 6-4, 7-5 [19] GRIGOR DIMITROV (BUL) ANDY MURRAY (GBR) 6-3, 6-4, 6-1 [WC] MICHAEL MMOH (USA) [WC] JOHN ISNER (USA) 3-6, 4-6, 7-6(3), 6-4, 7-6(7) [23] NICOLAS JARRY (CHI) [WC] ALEX MICHELSEN (USA) 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 STAN WAWRINKA (SUI) [30] TOMAS MARTIN ETCHEVERRY (ARG) 6-7(6), 7-6(7), 6-3, 6-2 SEBASTIAN BAEZ (ARG) [Q] FELIPE MELIGENI ALVES (BRA) 6-7(7), 6-4, 6-4, retd. [26] DANIEL EVANS (GBR) BOTIC VAN DE ZANDSCHULP (NED) 1-6, 6-1, 6-3, 6-3 ARTHUR RINDERKNECH (FRA) MATTEO BERRETTINI (ITA) 6-4, 5-3, retd. MATTEO ARNALDI (ITA) ARTHUR FILS (FRA) 3-6, 7-5, 7-6(5), 5-7, 6-4

Women