Wimbledon 2023, Day 4 Results: Rybakina, Wawrinka reach third round; Ruud, Fritz and Muchova knocked out

Defending champion Elena Rybakina beat Frenchwoman Alize Cornet in straight sets to reach the third round of Wimbledon on Thursday.
Two-time quarterfinalist and former World No. 3 Stan Wawrinka also made it to the round of 32 for the first time since 2015 with a victory in four sets over Tomas Martin Etcheverry.
The 38-year-old Wawrinka, a three-time Major winner, faces four-time defending champion Novak Djokovic in the third round on Friday.
However, both French Open runner-ups - Casper Ruud and Karolina Muchova - were knocked out of the tournament.
Here’s the complete list of results (singles only) from day four of Wimbledon 2023:
|CATEGORY
|ROUND
|WINNER
|OPPONENT
|SCORE
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[WC] LIAM BROADY (GBR)
|[4] CASPER RUUD (NOR)
|6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[7] ANDREY RUBLEV
|ASLAN KARATSEV
|6-7(4), 6-3, 6-4, 7-5
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|STAN WAWRINKA (SUI)
|TOMAS MARTIN ETCHEVERRY (ARG)
|6-3, 4-6, 6-4, 6-2
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[21] GRIGOR DIMITROV (BUL)
|ILYA IVASHKA
|6-3, 6-4, 6-4
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[10] FRANCES TIAFOE (USA)
|[Q] DOMINIC STRICKER (SUI)
|7-6(11), 6-4, 6-2
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[17] HUBERT HURKACZ (POL)
|[WC] JAN CHOINSKI (GBR)
|6-4, 6-4, 7-6(3)
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|MIKAEL YMER (SWE)
|[9] TAYLOR FRITZ (USA)
|3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[Q] MAXIMILIAN MARTERER (GER)
|[LL] MICHAEL MMOH (USA)
|7-5, 7-6(5), 6-4
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|GUIDO PELLA (ARG)
|[Q] HAROLD MAYOT (FRA)
|2-6, 6-3, 7-6(3), 7-5
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[WC] DAVID GOFFIN (BEL)
|[Q] TOMAS BARRIOS VERA (CHI)
|7-6(3), 5-7, 6-2, 6-0
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[26] DENIS SHAPOVALOV (CAN)
|GREGOIRE BARRERE (FRA)
|6-3, 6-4, 7-6(7)
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|DANIEL GALAN (COL)
|[Q] OSCAR OTTE (GER)
|6-3, 3-6, 6-3, 7-6(3)
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|JIRI LEHECKA (ARG)
|[18] FRANCISCO CERUNOLDO (ARG)
|6-2, 6-2, 6-2
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[14] LORENZO MUSETTI (ITA)
|JAUME MUNAR (ESP)
|6-4, 6-3, 6-1
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|LASLO DJERE (SRB)
|[32] BEN SHELTON (USA)
|3-6, 6-3, 7-6(3), 6-3
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[23] ALEXANDER BUBLIK (KAZ)
|J. WOLF (USA)
|6-3, 7-6(5), 6-0
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|ROMAN SAFIULLIN
|CORENTIN MOUTET (FRA)
|7-5, 6-3, 7-6(4)
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|QUENTIN HALYS (FRA)
|[Q] ALEKSANDAR VUKIC (AUS)
|6-1, 6-1, 6-4
|MEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[16] TOMMY PAUL (USA)
|MILOS RAONIC (CAN)
|6-4, 7-6(4), 6-7(4), 6-4
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[3] ELENA RYBAKINA (KAZ)
|ALIZE CORNET (FRA)
|6-2, 7-6(2)
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[20] DONNA VEKIC (CRO)
|SLOANE STEPHENS (USA)
|4-6, 7-5, 6-4
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[4] JESSICA PEGULA (USA)
|CRISTINA BUCSA (ESP)
|6-1, 6-4
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[WC] ELINA SVITOLINA (UKR)
|[28] ELISE MERTENS (BEL)
|6-1, 1-6, 6-1
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[14] BELINDA BENCIC (SUI)
|DANIELLE COLLINS (USA)
|3-6, 6-4, 7-6(2)
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[5] CAROLINE GARCIA (FRA)
|LEYLAH FERNANDEZ (CAN)
|3-6, 6-4, 7-6(6)
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[WC] KATIE BOULTER (GBR)
|VIKTORIYA TOMOVA (BUL)
|6-0, 3-6, 6-3
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[32] MARIE BOUZKOVA (CZE)
|ANETT KONTAVEIT (EST)
|6-1, 6-2
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[Q] SOFIA KENIN (USA)
|XINYU WANG (CHN)
|6-4, 6-3
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[Q] MIRRA ANDREEVA
|[10] BARBORA KREJCIKOVA (CZE)
|6-3, 4-0, retd.
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[22] ANASTASIA POTAPOVA
|KAJA JUVAN (SLO)
|6-3, 7-5
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|ANA BOGDAN (ROU)
|ALYCIA PARKS (USA)
|1-6, 6-3, 6-2
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|LESIA TSURENKO (UKR)
|KATERINA SINIAKOVA (CZE)
|6-4, 6-1
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[23] MAGDA LINETTE (POL)
|BARBORA STRYCOVA (CZE)
|6-4, 6-7(6), 6-3
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|ELISABETTA COCCIARETTO (ITA)
|REBEKA MASAROVA (ESP)
|6-3, 6-1
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[30] PETRA MARTIC (CRO)
|DIANE PARRY (FRA)
|4-6, 6-3, 6-3
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[13] BEATRIZ HADDAD MAIA (BRA)
|JAQUELINE CRISTIAN (ROU)
|4-6, 6-2, 6-4
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|MARKETA VONDROUSOVA (CZE)
|[12] VERONIKA KUDERMETOVA
|6-3, 6-3
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|[19] VICTORIA AZARENKA
|NADIA PODOROSKA (ARG)
|6-3, 6-0
|WOMEN'S SINGLES
|SECOND ROUND
|SORANA CIRSTEA (ROU)
|[17] JELENA OSTAPENKO
|4-6, 7-6(6), 6-4
|MEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|[19] ALEXANDER ZVEREV (GER)
|[Q] GIJS BROUWER (NED)
|6-4, 7-6(4), 7-6(5)
|MEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|MATTEO BERRETTINI (ITA)
|LORENZO SONEGO (ITA)
|6-7(5), 6-3, 7-6(7), 6-3
|MEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|[15] ALEX DE MINAUR (AUS)
|[Q] KIMMER COPPEJANS (BEL)
|6-7(5), 6-3, 6-3, 7-6(2)
|MEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|ROBERTO CARBALLES BAENA (ESP)
|[Q] MATTEO ARNALDI (ITA)
|6-7, 6-3, 6-4, 6-4
|MEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|[25] NICOLAS JARRY (CHI)
|MARCO CECCHINATO (ITA)
|4-6, 6-2, 6-4, 6-1
|MEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|BOTIC VAN DE ZANDSCHULP (NED)
|ZHIZHEN ZHANG (CHN)
|2-6, 7-6(3), 7-6(6), 3-6, 6-2
|MEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|CHRISTOPHER O'CONNELL (AUS)
|[Q] HAMAD MEDJEDOVIC (SRB)
|7-5, 6-4, 4-6, 6-4
|MEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|[31] ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA (ESP)
|[WC] ARTHUR FILS (FRA)
|7-6(3), 6-1, 6-2
|MEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|[LL YOSUKE WATANUKI (JPN)
|MARC-ANDREA HUESLER (SUI)
|6-7(5), 5-7, 7-6(5), 7-6(3), 6-3
|MEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|JASON KUBLER (AUS)
|UGO HUMBERT (FRA)
|6-4, 4-6, 6-2, 3-6, 6-3
|WOMEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|[Q] VICTORIJA GOLUBIC (SUI)
|ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA (SVK)
|6-3, 7-6(4)
|WOMEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|JULE NIEMEIER (GER)
|[16] KAROLINA MUCHOVA (CZE)
|6-4, 5-7, 6-1
|WOMEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|[29] IRINA-CAMELIA BEGU (ROU)
|REBECCA MARINO (CAN)
|6-2, 3-6, 6-2
|WOMEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|DALMA GALFI (HUN)
|LINDA NOSKOVA (CZE)
|6-7(6), 6-2, 6-2
|WOMEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|ALIAKSANDRA SASNOVICH
|NURIA PARRIZAS DIAZ
|6-2, 6-1
|WOMEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|[26] ANHELINA KALININA (UKR)
|[Q] JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP)
|6-4, 6-3
|WOMEN'S SINGLES
|FIRST ROUND
|BIANCA ANDREESCU (CAN)
|ANNA BONDAR (HUN)
|6-3, 3-6, 6-2
Latest on Sportstar
- Wimbledon 2023, Day 5 Order of Play: Alcaraz, Swiatek and Djokovic in action on Centre Court
- Wimbledon 2023, Day 4 Results: Rybakina, Wawrinka reach third round; Ruud, Fritz and Muchova knocked out
- Wimbledon 2023: Djokovic vs Wawrinka 3rd round preview, Head-to-head record, where to watch
- Ashes 2023: Wickets tumble as England skittles Australia out but struggles to capitalise
- Wimbledon 2023: Bencic rallies past Collins into third round
Comments
Follow Us
SHARE