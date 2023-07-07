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Wimbledon 2023, Day 4 Results: Rybakina, Wawrinka reach third round; Ruud, Fritz and Muchova knocked out

Wimbledon 2023, Day Four Results: Defending women’s champion Elena Rybakina and two-time quarterfinalist Stan Wawrinka progressed to the third round on Thursday.

Published : Jul 07, 2023 02:59 IST , CHENNAI - 1 MIN READ

Team Sportstar
Kazakhstan’s Elena Rybakina in action against Alize Cornet of France in the second round of The Championships Wimbledon 2023 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on Thursday in London.
Kazakhstan’s Elena Rybakina in action against Alize Cornet of France in the second round of The Championships Wimbledon 2023 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on Thursday in London. | Photo Credit: GETTY IMAGES
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Kazakhstan’s Elena Rybakina in action against Alize Cornet of France in the second round of The Championships Wimbledon 2023 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on Thursday in London. | Photo Credit: GETTY IMAGES

Defending champion Elena Rybakina beat Frenchwoman Alize Cornet in straight sets to reach the third round of Wimbledon on Thursday.

Two-time quarterfinalist and former World No. 3 Stan Wawrinka also made it to the round of 32 for the first time since 2015 with a victory in four sets over Tomas Martin Etcheverry.

The 38-year-old Wawrinka, a three-time Major winner, faces four-time defending champion Novak Djokovic in the third round on Friday.

However, both French Open runner-ups - Casper Ruud and Karolina Muchova - were knocked out of the tournament.

Here’s the complete list of results (singles only) from day four of Wimbledon 2023:

CATEGORY ROUND WINNER OPPONENT SCORE
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [WC] LIAM BROADY (GBR) [4] CASPER RUUD (NOR) 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [7] ANDREY RUBLEV ASLAN KARATSEV 6-7(4), 6-3, 6-4, 7-5
MEN'S SINGLES SECOND ROUND STAN WAWRINKA (SUI) TOMAS MARTIN ETCHEVERRY (ARG) 6-3, 4-6, 6-4, 6-2
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [21] GRIGOR DIMITROV (BUL) ILYA IVASHKA 6-3, 6-4, 6-4
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [10] FRANCES TIAFOE (USA) [Q] DOMINIC STRICKER (SUI) 7-6(11), 6-4, 6-2
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [17] HUBERT HURKACZ (POL) [WC] JAN CHOINSKI (GBR) 6-4, 6-4, 7-6(3)
MEN'S SINGLES SECOND ROUND MIKAEL YMER (SWE) [9] TAYLOR FRITZ (USA) 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [Q] MAXIMILIAN MARTERER (GER) [LL] MICHAEL MMOH (USA) 7-5, 7-6(5), 6-4
MEN'S SINGLES SECOND ROUND GUIDO PELLA (ARG) [Q] HAROLD MAYOT (FRA) 2-6, 6-3, 7-6(3), 7-5
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [WC] DAVID GOFFIN (BEL) [Q] TOMAS BARRIOS VERA (CHI) 7-6(3), 5-7, 6-2, 6-0
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [26] DENIS SHAPOVALOV (CAN) GREGOIRE BARRERE (FRA) 6-3, 6-4, 7-6(7)
MEN'S SINGLES SECOND ROUND DANIEL GALAN (COL) [Q] OSCAR OTTE (GER) 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(3)
MEN'S SINGLES SECOND ROUND JIRI LEHECKA (ARG) [18] FRANCISCO CERUNOLDO (ARG) 6-2, 6-2, 6-2
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [14] LORENZO MUSETTI (ITA) JAUME MUNAR (ESP) 6-4, 6-3, 6-1
MEN'S SINGLES SECOND ROUND LASLO DJERE (SRB) [32] BEN SHELTON (USA) 3-6, 6-3, 7-6(3), 6-3
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [23] ALEXANDER BUBLIK (KAZ) J. WOLF (USA) 6-3, 7-6(5), 6-0
MEN'S SINGLES SECOND ROUND ROMAN SAFIULLIN CORENTIN MOUTET (FRA) 7-5, 6-3, 7-6(4)
MEN'S SINGLES SECOND ROUND QUENTIN HALYS (FRA) [Q] ALEKSANDAR VUKIC (AUS) 6-1, 6-1, 6-4
MEN'S SINGLES SECOND ROUND [16] TOMMY PAUL (USA) MILOS RAONIC (CAN) 6-4, 7-6(4), 6-7(4), 6-4
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [3] ELENA RYBAKINA (KAZ) ALIZE CORNET (FRA) 6-2, 7-6(2)
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [20] DONNA VEKIC (CRO) SLOANE STEPHENS (USA) 4-6, 7-5, 6-4
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [4] JESSICA PEGULA (USA) CRISTINA BUCSA (ESP) 6-1, 6-4
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [WC] ELINA SVITOLINA (UKR) [28] ELISE MERTENS (BEL) 6-1, 1-6, 6-1
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [14] BELINDA BENCIC (SUI) DANIELLE COLLINS (USA) 3-6, 6-4, 7-6(2)
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [5] CAROLINE GARCIA (FRA) LEYLAH FERNANDEZ (CAN) 3-6, 6-4, 7-6(6)
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [WC] KATIE BOULTER (GBR) VIKTORIYA TOMOVA (BUL) 6-0, 3-6, 6-3
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [32] MARIE BOUZKOVA (CZE) ANETT KONTAVEIT (EST) 6-1, 6-2
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [Q] SOFIA KENIN (USA) XINYU WANG (CHN) 6-4, 6-3
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [Q] MIRRA ANDREEVA [10] BARBORA KREJCIKOVA (CZE) 6-3, 4-0, retd.
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [22] ANASTASIA POTAPOVA KAJA JUVAN (SLO) 6-3, 7-5
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND ANA BOGDAN (ROU) ALYCIA PARKS (USA) 1-6, 6-3, 6-2
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND LESIA TSURENKO (UKR) KATERINA SINIAKOVA (CZE) 6-4, 6-1
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [23] MAGDA LINETTE (POL) BARBORA STRYCOVA (CZE) 6-4, 6-7(6), 6-3
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND ELISABETTA COCCIARETTO (ITA) REBEKA MASAROVA (ESP) 6-3, 6-1
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [30] PETRA MARTIC (CRO) DIANE PARRY (FRA) 4-6, 6-3, 6-3
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [13] BEATRIZ HADDAD MAIA (BRA) JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 4-6, 6-2, 6-4
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND MARKETA VONDROUSOVA (CZE) [12] VERONIKA KUDERMETOVA 6-3, 6-3
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND [19] VICTORIA AZARENKA NADIA PODOROSKA (ARG) 6-3, 6-0
WOMEN'S SINGLES SECOND ROUND SORANA CIRSTEA (ROU) [17] JELENA OSTAPENKO 4-6, 7-6(6), 6-4
MEN'S SINGLES FIRST ROUND [19] ALEXANDER ZVEREV (GER) [Q] GIJS BROUWER (NED) 6-4, 7-6(4), 7-6(5)
MEN'S SINGLES FIRST ROUND MATTEO BERRETTINI (ITA) LORENZO SONEGO (ITA) 6-7(5), 6-3, 7-6(7), 6-3
MEN'S SINGLES FIRST ROUND [15] ALEX DE MINAUR (AUS) [Q] KIMMER COPPEJANS (BEL) 6-7(5), 6-3, 6-3, 7-6(2)
MEN'S SINGLES FIRST ROUND ROBERTO CARBALLES BAENA (ESP) [Q] MATTEO ARNALDI (ITA) 6-7, 6-3, 6-4, 6-4
MEN'S SINGLES FIRST ROUND [25] NICOLAS JARRY (CHI) MARCO CECCHINATO (ITA) 4-6, 6-2, 6-4, 6-1
MEN'S SINGLES FIRST ROUND BOTIC VAN DE ZANDSCHULP (NED) ZHIZHEN ZHANG (CHN) 2-6, 7-6(3), 7-6(6), 3-6, 6-2
MEN'S SINGLES FIRST ROUND CHRISTOPHER O'CONNELL (AUS) [Q] HAMAD MEDJEDOVIC (SRB) 7-5, 6-4, 4-6, 6-4
MEN'S SINGLES FIRST ROUND [31] ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA (ESP) [WC] ARTHUR FILS (FRA) 7-6(3), 6-1, 6-2
MEN'S SINGLES FIRST ROUND [LL YOSUKE WATANUKI (JPN) MARC-ANDREA HUESLER (SUI) 6-7(5), 5-7, 7-6(5), 7-6(3), 6-3
MEN'S SINGLES FIRST ROUND JASON KUBLER (AUS) UGO HUMBERT (FRA) 6-4, 4-6, 6-2, 3-6, 6-3
WOMEN'S SINGLES FIRST ROUND [Q] VICTORIJA GOLUBIC (SUI) ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA (SVK) 6-3, 7-6(4)
WOMEN'S SINGLES FIRST ROUND JULE NIEMEIER (GER) [16] KAROLINA MUCHOVA (CZE) 6-4, 5-7, 6-1
WOMEN'S SINGLES FIRST ROUND [29] IRINA-CAMELIA BEGU (ROU) REBECCA MARINO (CAN) 6-2, 3-6, 6-2
WOMEN'S SINGLES FIRST ROUND DALMA GALFI (HUN) LINDA NOSKOVA (CZE) 6-7(6), 6-2, 6-2
WOMEN'S SINGLES FIRST ROUND ALIAKSANDRA SASNOVICH NURIA PARRIZAS DIAZ 6-2, 6-1
WOMEN'S SINGLES FIRST ROUND [26] ANHELINA KALININA (UKR) [Q] JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 6-4, 6-3
WOMEN'S SINGLES FIRST ROUND BIANCA ANDREESCU (CAN) ANNA BONDAR (HUN) 6-3, 3-6, 6-2

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