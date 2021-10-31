T20 World Cup News News AFG vs NAM, T20 World Cup 2021 Playing XI, Dream11 Fantasy Team T20 World Cup 2021, AFG vs NAM Predicted Playing 11, Squad: A look at the predictions, Playing XIs and squad list ahead of T20 WC AFG vs NAM Team Sportstar 31 October, 2021 11:14 IST Afghanistan is currently in second place in Group 2, with a win and a loss in two games. - AP Team Sportstar 31 October, 2021 11:14 IST Afghanistan and Namibia face off at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi in a Super 12 contest on Sunday.PREDICTED XIAfghanistan: Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad (wk), Rahmanullah Gurbaz, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi (c), Asghar Afghan, Gulbadin Naib, Rashid Khan, Karim Janat/Fareed Ahmad, Naveen-ul-Haq, Mujeeb ur Rahman.Namibia: Craig Williams, Zane Green (wk), Gerhard Erasmus (c), David Wiese, Michael van Lingen, JJ Smit, Jan Frylinck, Pikky Ya France, Jan Nicol Loftie-Eaton, Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz.PREVIEW - Afghanistan eyes turnaround against NamibiaAfghanistan vs Nambia DREAM11 FANTASY TEAMWicketkeepers – Mohammad Shahzad, Rahmanullah GurbazBatters – Najibullah Zadran, H. Zazai, G. Merwe ErasmusAll-rounders – Mohammad Nabi (c), J. SmitBowlers – Rashid Khan (vc), B. Scholtz, Mujeeb ur Rahman, R. TrumpelmannTeam Composition: AFG 8:3 NMB Credits left: 0.5ALSO READ | Asghar Afghan announces retirementSQUADSAfghanistan: Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad(wk), Rahmanullah Gurbaz, Asghar Afghan, Karim Janat, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi (c), Gulbadin Naib, Rashid Khan, Naveen-ul-Haq, Mujeeb Ur Rahman, Fareed Ahmad, Hamid Hassan, Hashmatullah Shahidi, Usman Ghani.Namibia: Craig Williams, Michael van Lingen, Zane Green(w), Gerhard Erasmus (c), David Wiese, JJ Smit, Jan Frylinck, Pikky Ya France, Jan Nicol Loftie-Eaton, Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz, Karl Birkenstock, Ben Shikongo, Michau du Preez, Stephan Baard.ALSO READ | AFG vs NAM, T20 World Cup 2021 UPDATES: Most runs, most wickets, head-to-head statsWHERE TO WATCH TODAY'S MATCH?The T20 World Cup 2021 match between Afghanistan and Namibia will be aired live on the Star Sports Network at 3:30pm IST. The online live streaming will be available on Disney+ Hotstar. Read more stories on News. For more updates, follow Sportstar on :