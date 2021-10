AFG vs NAM, T20 World Cup 2021 Playing XI, Dream11 Fantasy Team

Afghanistan and Namibia face off at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi in a Super 12 contest on Sunday.

PREDICTED XI

Afghanistan: Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad (wk), Rahmanullah Gurbaz, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi (c), Asghar Afghan, Gulbadin Naib, Rashid Khan, Karim Janat/Fareed Ahmad, Naveen-ul-Haq, Mujeeb ur Rahman.

Namibia: Craig Williams, Zane Green (wk), Gerhard Erasmus (c), David Wiese, Michael van Lingen, JJ Smit, Jan Frylinck, Pikky Ya France, Jan Nicol Loftie-Eaton, Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz.

PREVIEW - Afghanistan eyes turnaround against Namibia

Afghanistan vs Nambia DREAM11 FANTASY TEAM

Wicketkeepers – Mohammad Shahzad, Rahmanullah Gurbaz

Batters – Najibullah Zadran, H. Zazai, G. Merwe Erasmus

All-rounders – Mohammad Nabi (c), J. Smit

Bowlers – Rashid Khan (vc), B. Scholtz, Mujeeb ur Rahman, R. Trumpelmann

Team Composition: AFG 8:3 NMB Credits left: 0.5

SQUADS

Afghanistan: Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad(wk), Rahmanullah Gurbaz, Asghar Afghan, Karim Janat, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi (c), Gulbadin Naib, Rashid Khan, Naveen-ul-Haq, Mujeeb Ur Rahman, Fareed Ahmad, Hamid Hassan, Hashmatullah Shahidi, Usman Ghani.

Namibia: Craig Williams, Michael van Lingen, Zane Green(w), Gerhard Erasmus (c), David Wiese, JJ Smit, Jan Frylinck, Pikky Ya France, Jan Nicol Loftie-Eaton, Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz, Karl Birkenstock, Ben Shikongo, Michau du Preez, Stephan Baard.

WHERE TO WATCH TODAY'S MATCH?

The T20 World Cup 2021 match between Afghanistan and Namibia will be aired live on the Star Sports Network at 3:30pm IST. The online live streaming will be available on Disney+ Hotstar.