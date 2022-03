IND vs SL, Second Test: Predicted XI

IND vs SL PREDICTED 11

India: Rohit Sharma (c), Mayank Agarwal, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (wk), Hanuma Vihari, Ravindra Jadeja, R. Ashwin, Jasprit Bumrah (vc), Mohammed Shami, Mohammed Siraj

Sri Lanka: Dimuth Karunaratne (c), Lahiru Thirimanne, Dinesh Chandimal, Angelo Mathews, Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Niroshan Dickwella (wk), Lahiru Kumara, Suranga Lakmal, Lasith Embuldeniya, Praveen Jayawickrama

PREVIEW - Cleansweep on the cards for India in day-night Test

IND vs SL SQUADS

India: Rohit Sharma (c), Mayank Agarwal, Priyank Panchal, Shreyas Iyer, Virat Kohli, Shubman Gill, Rishabh Pant (wk), Hanuma Vihari, S. Bharat (wk), Ravindra Jadeja, R. Ashwin, Axar Patel, Mohammed Siraj, Saurabh Kumar, Jayant Yadav, Jasprit Bumrah (vc), Umesh Yadav, Mohammed Shami.

Sri Lanka: Dimuth Karunaratne (c), Dhananjaya de Silva (vc), Angelo Mathews, Charith Asalanka, Kusal Mendis, Pathum Nissanka, Lahiru Thirimanne, Dinesh Chandimal (wk), Niroshan Dickwella (wk), Lasith Embuldeniya, Vishwa Fernando, Praveen Jayawickrama, Chamika Karunaratne, Lahiru Kumara, Suranga Lakmal, Dushmantha Chameera, Jeffrey Vandersay.

IND vs SL WIN PREDICTION

India (88%)

WHERE TO WATCH TODAY'S TEST MATCH - IND vs SL?

The second Test between India and Sri Lanka will be aired live on the Star Sports Network at 7:30pm IST. The online live streaming will be available on Disney+ Hotstar.