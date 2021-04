LIVE IPL 2021, RCB Predicted XI vs KKR: When and Where to watch Bangalore vs Kolkata IPL Match Live on TV Online at 3:30 PM IST; RCB Playing XI vs KKR

Royal Challengers Bangalore will take on Kolkata Knight Riders in Match 10 of IPL 2021 at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai on Sunday at 3:30 PM IST.

IPL 2021: RCB and KKR to sweat it out in first afternoon clash

HEAD-TO-HEAD: (27 MATCHES - RCB 12 | KKR 15)

RCB Probable XI

1) Virat Kohli (C)

2) Devdutta Padikkal

3) Shahbaz Ahmed

4) Glenn Maxwell

5) AB de Villiers (WK)

6) Washington Sundar

7) Daniel Christian

8) Kyle Jamieson

9) Harshal Patel

10) Mohammed Siraj

11) Yuzvendra Chahal

KKR Probable XI

1) Nitish Rana

2) Shubman Gill

3) Rahul Tripathi

4) Eoin Morgan (C)

5) Andre Russell

6) Dinesh Karthik (WK)

7) Shakib Al Hasan

8) Pat Cummins

9) Harbhajan Singh

10) Prasidh Krishna

11) Varun Chakravarthy

MATCH DETAILS:

When: Sunday, April 18, 2021

AT WHAT TIME DOES TODAY'S IPL 2021 MATCH - RCB vs KKR START?

The IPL 2021's 10th match between Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders begins at 3:30 PM IST at the M. A. Chidambaram Stadium in Chennai.

WHERE TO WATCH TODAY'S IPL MATCH - RCB vs KKR LIVE TELECAST?

IPL 2021 will be aired Live on Star Sports channels - Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3 and Star Sports 3 HD. It will be streamed live on Hotstar.

Squads:

RCB: Virat Kohli(c), Devdutt Padikkal, Shahbaz Ahmed, Glenn Maxwell, AB de Villiers(w), Washington Sundar, Daniel Christian, Kyle Jamieson, Harshal Patel, Mohammed Siraj, Yuzvendra Chahal, Kane Richardson, Adam Zampa, Sachin Baby, Srikar Bharat, Navdeep Saini, Pavan Deshpande, Rajat Patidar, Mohammed Azharuddeen, Finn Allen, Suyash Prabhudessai, Daniel Sams

KKR: Nitish Rana, Shubman Gill, Rahul Tripathi, Eoin Morgan(c), Shakib Al Hasan, Dinesh Karthik(w), Andre Russell, Pat Cummins, Harbhajan Singh, Prasidh Krishna, Varun Chakravarthy, Sunil Narine, Ben Cutting, Karun Nair, Pawan Negi, Kuldeep Yadav, Gurkeerat Singh Mann, Sheldon Jackson, Sandeep Warrier, Tim Seifert, Lockie Ferguson, Rinku Singh, Venkatesh Iyer, Kamlesh Nagarkoti, Shivam Mavi, Vaibhav Arora