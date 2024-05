CSK vs RR Dream11 Prediction, IPL 2024: Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals predicted XI, fantasy team, squads

Chennai Super Kings will host Rajasthan Royals at M.A Chidambaram Stadium in Chennai on Sunday in a bid to keep itself in the race of playoffs.

Here are the predicted teams and line-ups for CSK vs MI:

Chennai Super Kings predicted XI:

Bat 1st: Ruturaj Gaikwad (c), Rachin Ravindra, Sameer Rizvi, Daryl Mitchell, Shivam Dube, Moeen Ali, Ravindra Jadeja, Mitchell Santner, MS Dhoni (wk), Shardul Thakur, Tushar Deshpande

Bowl 1st: Ruturaj Gaikwad (c), Rachin Ravindra, Daryl Mitchell, Shivam Dube, Moeen Ali, Ravindra Jadeja, Mitchell Santner, MS Dhoni (wk), Shardul Thakur, Tushar Deshpande, Simarjeet Singh

Impact sub: Ajinkya Rahane, Shaik Rasheed, Aravelly Avanish, Sameer Rizvi, Mukesh Choudhary

Rajasthan Royals predicted XI:

Bat 1st: Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson (c&wk), Riyan Parag, Shubham Dubey, Rovman Powell, Shimron Hetmyer, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Avesh Khan, Yuzvendra Chahal, Sandeep Sharma

Bowl 1st: Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson (c&wk), Riyan Parag, Shubham Dubey, Rovman Powell, Shimron Hetmyer, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Avesh Khan, Yuzvendra Chahal, Sandeep Sharma

Impact sub: Jos Buttler, Kuldeep Sen, Tom Kohler-Cadmore, Tanush Kotian, Kunal Singh Rathore

CSK vs RR D11 TEAM Wicketkeepers Jos Buttler, Sanju Samson Batters Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Yashasvi Jaiswal All rounders Ravindra Jadeja, Riyan Parag Bowlers Tushar Deshpande, Yuzvendra Chahal, Trent Boult, Sandeep Sharma Credit left: 5.5

SQUADS

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad(c), Rachin Ravindra, Daryl Mitchell, Shivam Dube, Moeen Ali, Ravindra Jadeja, MS Dhoni(w), Mitchell Santner, Shardul Thakur, Tushar Deshpande, Simarjeet Singh, Ajinkya Rahane, Shaik Rasheed, Aravelly Avanish, Sameer Rizvi, Mukesh Choudhary, Richard Gleeson, Ajay Jadav Mandal, Prashant Solanki, RS Hangargekar, Nishant Sindhu, Maheesh Theekshana

Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson(w/c), Riyan Parag, Donovan Ferreira, Rovman Powell, Shubham Dubey, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Avesh Khan, Sandeep Sharma, Yuzvendra Chahal, Jos Buttler, Kuldeep Sen, Tanush Kotian, Tom Kohler-Cadmore, Kunal Singh Rathore, Navdeep Saini, Keshav Maharaj, Shimron Hetmyer, Nandre Burger, Dhruv Jurel, Abid Mushtaq