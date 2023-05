GT vs MI Dream11 Prediction, IPL 2023 Playoffs: Playing XI updates, Gujarat Titans vs Mumbai Indians Qualifier 2 squads

Gujarat Titans will meet Mumbai Indians in the IPL 2023 Qualifier 2 match the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on Friday.

The winner of the match will face Chennai Super Kings in the final at the same venue on Sunday.

Here are the fantasy cricket predictions and predicted line-ups:

GT PREDICTED XI (BATTING FIRST)

Shubman Gill, Wriddhiman Saha (wk), Hardik Pandya (capt), Vijay Shankar, David Miller, Abhinav Manohar/Dasun Shanaka, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Noor Ahmad, Mohit Sharma, Mohammad Shami.

GT PREDICTED XI (BOWLING FIRST)

Shubman Gill, Wriddhiman Saha (wk), Hardik Pandya (capt), Vijay Shankar, David Miller, Abhinav Manohar, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Noor Ahmad, Mohit Sharma, Mohammad Shami, Josh Little.

GT IMPACT SUB OPTIONS

Dasun Shanaka, Josh Little, Yash Dayal, Vijay Shankar, KS Bharat.

MI PREDICTED XI (BATTING FIRST)

Ishan Kishan (wk), Rohit Sharma (c), Cameron Green, Suryakumar Yadav, Tim David, Nehal Wadhera, Tilak Varma, Piyush Chawla, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya, Chris Jordan.

MI PREDICTED XI (BOWLING FIRST)

Ishan Kishan (wk), Rohit Sharma (c), Cameron Green, Suryakumar Yadav, Tim David, Tilak Varma, Piyush Chawla, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya, Chris Jordan, Jason Behrendorff.

MI IMPACT SUB OPTIONS

Tristan Stubbs, Tilak Varma, Vishnu Vinod, Kumar Kartikeya, Nehal Wadhera.

GT VS MI IPL 2023 QUALIFIER 2 DREAM11 PREDICTION Wicketkeepers: Wriddhiman Saha Batters: Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Shubman Gill (vc), David Miller, Tilak Varma All-rounders: Cameron Green (c) Bowlers: Mohammad Shami, Rashid Khan, Piyush Chawla, Akash Madhwal Team Composition: GT 5:6 MI Credits Left: 6.0