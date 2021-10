RR vs MI Head to Head IPL 2021 phase 2 Live: Full squads, key stats and records, where to watch

Sanju Samson’s Rajasthan Royals will take on Rohit Sharma’s Mumbai Indians at the Sharjah Cricket Stadium on Tuesday.

Span- 2008-2021

Matches: 25

Won: RR-12, MI-13

HS (RR) vs MI- 208

LS (RR) vs MI- 95

HS (MI) vs RR- 212

LS (MI) vs RR- 92

ALL TIME STAR PERFORMERS

Rank Best Batsmen Team Runs Scored 1. Sanju Samson RR 527 2. Ajinkya Rahane MI (2008-2010) RR (2011-2015) 409 3. Kieron Pollard MI 373 Rank Best Bowlers Team Wickets Taken 1. Dhawal Kulkarni MI (2008-13, 2020-) Rajasthan Royals (2014-15) 17 2. Kieron Pollard MI 15 3. Harbhajan Singh MI 14

STARS FROM LAST SEASON (IPL 2020)

Rank Best Batsmen Team Runs Scored 1. Ishan Kishan MI 516 2. Quinton de Kock MI 503 3. Suryakumar Yadav MI 480 Rank Best Bowlers Team Wickets Taken 1. Jasprit Bumrah MI 27 2. Trent Boult MI 25 3. Jofra Archer RR 20

Where to watch tonight's match?

The IPL 2021 match between RR and MI will be aired live on Star Sports channels - Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3 and Star Sports 3 HD at 7:30pm. The online streaming will be available on Disney+ Hotstar.