Royal Challengers Bangalore will take on Mumbai Indians in its IPL 2023 opener on April 2 at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru.

The Faf du Plessis-led Bangalore finished on fourth in points table and lost to Rajasthan Royals in the second qualifier in IPL 2022.

Here’s the full list of fixtures, venues and match timings for the RCB.

RCB IPL 2023 schedule

⦿ Match 1: April 2, 2023 - Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians, Bengaluru

⦿ Match 2: April 6, 2023 - Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore, Kolkata

⦿ Match 3: April 10, 2023 - Royal Challengers Bangalore vs Lucknow Super Giants, Bengaluru

⦿ Match 4: April 15, 2023 - Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals, Bengaluru

⦿ Match 5: April 17, 2023 - Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings, Bengaluru

⦿ Match 6: April 20, 2023 - Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore, Mohali

⦿ Match 7: April 23, 2023 - Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, Bengaluru

⦿ Match 8: April 26, 2023 - Royal Challengrs Bangalore vs Kolkata Knight Riders, Bengaluru

⦿ Match 9: May 1, 2023 - Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore, Lucknow

⦿ Match 10: May 6, 2023 - Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore, Delhi

⦿ Match 11: May 9, 2023 - Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, Mumbai

⦿ Match 12: May 14, 2023 - Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore, Jaipur

⦿ Match 13: May 18, 2023 - Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore, Hyderabad

Match 13: May 18, 2023 - Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore, Hyderabad ⦿ Match 14: May 21, 2023 - Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bangalore IPL 2023 squad:

Faf du Plessis (c), Finn Allen, Virat Kohli, Rajat Patidar, Suyash Prabhudessai, Will Jacks, Anuj Rawat, Dinesh Karthik, Wanindu Hasaranga, Mahipal Lomror, Glenn Maxwell, Shahbaz Ahmed, Sonu Yadav, Manoj Bhandage, Akash Deep, Josh Hazlewood, Siddarth Kaul, Mohammed Siraj, Harshal Patel, Karn Sharma, David Willey (ENG), Avinash Singh, Rajan Kumar, Reece Topley, Himanshu Sharma.