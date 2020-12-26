Cricket Cricket Suryakumar Yadav to lead Mumbai in Syed Mushtaq Ali Trophy Mumbai Cricket Association also named Aditya Tare, Yashasvi Jaiswal and Sarfaraz Khan have also been named in the 20-man squad. PTI Mumbai 26 December, 2020 22:50 IST Suryakumar Yadav will lead the 20-man Mumbai squad in the Syed Mushtaq Ali Trophy. - VIVEK BENDRe PTI Mumbai 26 December, 2020 22:50 IST Flamboyant batsman Suryakumar Yadav will lead a 20-member Mumbai squad at the Syed Mushtaq Ali Trophy National T20 Championships, which will kick off the 2020-21 domestic season next month.The Mumbai Cricket Association named its squad on Saturday.Apart from Suryakumar, all regulars Aditya Tare, young batsman Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan, crisis-man Siddhesh Lad and all-rounder Shivam Dube have been named in the squad. Dhawan named Delhi captain, Ishant in squad for Syed Mushtaq Ali Trophy Pace duo of Dhawal Kulkarni and Tushar Deshpande will lead the bowling attack, which also comprises spinners Atharva Ankolekar and Shams Mulani.The association said that all the selected players are required to undergo an RT-PCR test for COVID-19 and carry the negative report while reporting at the Wankhede Stadium on December 29.The Syed Mushtaq Ali Trophy will kick off the domestic seasons and domestic giants Mumbai will play its matches in Mumbai only.Squad Suryakumar Yadav (Captain), Aditya Tare (Vice Captain), Yashasvi Jaiswal, Aakarshit Gomel, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Shivam Dube, Shubham Ranjane, Sujit Nayak, Sairaj Patil, Tushar Deshpande, Dhawal Kulkarni, Minad Manjrekar, Prathamesh Dake, Atharva Ankolekar, Shashank Attarde, Shams Mulani, Hardik Tamore, Akash Parkar and Sufiyan Shaikh. Subscribe to our daily newsletter Get your daily dose of Sportstar with handpicked stories delivered right to your inbox! SUBSCRIBE Please enter a valid email address. Dugout videos