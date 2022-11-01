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Sri Lanka vs Afghanistan head-to-head record, T20 World Cup: SL vs AFG stats in T20Is, most runs, wickets

SL vs AFG, T20 World Cup: Here are all the head-to-head stats ahead of the Super 12 match between Sri Lanka and Afghanistan in Brisbane on Tuesday.

Team Sportstar
01 November, 2022 07:08 IST
01 November, 2022 07:08 IST
Rahmanullah Gurbaz of Afghanistan and Bhanuka Rajapaksa of Sri Lanka in action.

Rahmanullah Gurbaz of Afghanistan and Bhanuka Rajapaksa of Sri Lanka in action. | Photo Credit: GETTY IMAGES

SL vs AFG, T20 World Cup: Here are all the head-to-head stats ahead of the Super 12 match between Sri Lanka and Afghanistan in Brisbane on Tuesday.

Sri Lanka and Afghanistan will face off in a T20 World Cup Super 12 Group 1 fixture at the Brisbane Cricket Ground in Brisbane on Tuesday.

This will be the first time ever that the two teams will meet at the T20 World Cup. Sri Lanka and Afghanistan have met in only three T20Is so far, with the former winning two of them.

Here are all the head-to-head stats you need to know ahead of the match.

SRI LANKA VS AFGHANISTAN HEAD-TO-HEAD IN T20IS
Matches played: 3
Afghanistan won: 1
Sri Lanka won: 2
Last meeting: Sri Lanka won by four wickets (Sharjah; September 2022)
Highest score (AFG) vs SL: 175/6 (20) - (Sharjah; September 2022)
Lowest score (AFG) vs SL: 106/2 (10.1) - (Dubai; August 2022)
Highest score (SL) vs AFG: 179/6 (19.1) - (Sharjah; September 2022)
Lowest score (SL) vs AFG: 105 (19.4) - (Dubai; August 2022)

MOST RUNS IN SL VS AFG T20IS

Batter MatchesRunsAverage Strike Rate Highest Score
Rahmanullah Gurbaz (AFG)212462.00196.8284
Tillakaratne Dilshan (SL)183- 148.2183*
Bhanuka Rajapaksa (SL)26934.50160.4638
Asghar Afghan (AFG)16262.00131.9162
Ibrahim Zadran (AFG)25527.50107.8440

MOST WICKETS IN SL VS AFG T20IS

BowlerMatches WicketsEconomy RateAverageBest
Mohammad Nabi (AFG)346.0818.252/14
Mujeeb Ur Rahman (AFG)246.7513.502/24
Fazalhaq Farooqi (AFG)236.5815.003/11
Naveen-ul-Haq (AFG)239.0021.002/40
Thisara Perera (SL)138.2511.00 3/33
THE SQUADS
Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Jeffrey Vandersay, Chamika Karunaratne, Kasun Rajitha, Ashen Bandara, Lahiru Kumara, Binura Fernando, Pramod Madushan. Standby Players: Praveen Jayawickrema, Dinesh Chandimal, Nuwanidu Fernando.
Afghanistan: Mohammad Nabi (c), Najibullah Zadran, Rahmanullah Gurbaz, Azmatullah Omarzai, Darwish Rasooli, Fareed Ahmad Malik, Fazal Haq Farooqi, Hazratullah Zazai, Ibrahim Zadran, Mujeeb ur Rahman, Naveen ul Haq, Qais Ahmad, Rashid Khan, Salim Safi, Usman Ghani. Standby Players: Afsar Zazai, Sharafuddin Ashraf, Rahmat Shah, Gulbadin Naib.
WHEN AND WHERE TO WATCH SL VS AFG T20 WORLD CUP MATCH?
The T20 World Cup Super 12 match between Sri Lanka and Afghanistan will be aired LIVE on the Star Sports Network at 9:30 AM IST on Tuesday, November 1. The match will also be LIVE streamed on Disney+Hotstar.

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