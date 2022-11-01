Sri Lanka vs Afghanistan head-to-head record, T20 World Cup: SL vs AFG stats in T20Is, most runs, wickets

Sri Lanka and Afghanistan will face off in a T20 World Cup Super 12 Group 1 fixture at the Brisbane Cricket Ground in Brisbane on Tuesday.

This will be the first time ever that the two teams will meet at the T20 World Cup. Sri Lanka and Afghanistan have met in only three T20Is so far, with the former winning two of them.

Here are all the head-to-head stats you need to know ahead of the match.

Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Jeffrey Vandersay, Chamika Karunaratne, Kasun Rajitha, Ashen Bandara, Lahiru Kumara, Binura Fernando, Pramod Madushan. Standby Players: Praveen Jayawickrema, Dinesh Chandimal, Nuwanidu Fernando.

WHEN AND WHERE TO WATCH SL VS AFG T20 WORLD CUP MATCH?

The T20 World Cup Super 12 match between Sri Lanka and Afghanistan will be aired LIVE on the Star Sports Network at 9:30 AM IST on Tuesday, November 1. The match will also be LIVE streamed on Disney+Hotstar.