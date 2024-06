SA vs USA Dream11 Prediction, T20 World Cup 2024: South Africa vs United States predicted playing XI, fantasy team, squads

South Africa will take on United States in the first match of the Super Eights of the T20 World Cup 2024 at Sir Vivian Richards Stadium in North Sound, Antigua on Wednesday.

South Africa and USA will face each other for the first time in T20Is.

Predicted Playing XIs

South Africa: Quinton de Kock (wk), Reeza Hendricks, Aiden Markram (c), Heinrich Klaasen, David Miller, Tristan Stubbs, Marco Jansen, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Ottneil Baartman, Tabraiz Shamsi/ Keshav Maharaj

USA: Steven Taylor, Shayan Jahangir/ Monank Patel, Andries Gous (wk), Aaron Jones, Nitish Kumar, Corey Anderson, Harmeet Singh, Shadley van Schalkwyk, Jasdeep Singh, Saurabh Netravalkar, Ali Khan

SA vs USA Dream11 Fantasy Team WICKETKEEPERS Heinrich Klaasen, Andries Gous BATTERS Aaron Jones, David Miller (c), Tristan Stubbs All-ROUNDERS Corey Anderson, Marco Jansen BOWLERS Anrich Nortje (vc), Kagiso Rabada, Saurabh Netravalkar, Ali Khan Team Composition: SA 6:5 USA Credits Left: 9.0

SQUADS

USA - Aaron Jones, Milind Kumar, Nitish Kumar, Steven Taylor, Corey Anderson, Harmeet Singh, Nisarg Patel, Shadley van Schalkwyk, Monank Patel (c & wk), Andries Gous, Shayan Jahangir, Ali Khan, Jasdeep Singh, Nosthush Kenjige, Saurabh Netravalkar

South Africa - Aiden Markram (c), Ottneil Baartman, Gerald Coetzee, Quinton de Kock, Bjorn Fortuin, Reeza Hendricks, Marco Jansen, Heinrich Klaasen, Keshav Maharaj, David Miller, Anrich Nortje, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Tabraiz Shamsi, Tristan Stubbs