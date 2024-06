South Africa vs Bangladesh Dream11 Prediction, T20 World Cup 2024: SA vs BAN predicted playing 11, fantasy team picks, squads

Bangladesh will take on South Africa in the group ‘D’ fixture of the T20 World Cup 2024 at Nassau County International Cricket Stadium in New York on Monday.

Bangladesh has lost two games while South Africa narrowly escaped an upset against Netherlands in its last match.

Predicted playing XI:

South Africa: Quinton de Kock (wk), Reeza Hendricks, Aiden Markram (c), Tristan Stubbs, Heinrich Klaasen, David Miller, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Ottneil Baartman

Bangladesh: Tanzid Hasan, Soumya Sarkar, Litton Das (wk), Najmul Hossain Shanto (c), Tawhid Hridoy, Shakib Al Hasan, Mahmudullah, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Tanzim Hasan Sakib, Mustafizur Rahman

South Africa vs Bangladesh Dream11 Fantasy Picks Wicketkeepers Heinrich Klaasen, Quinton de Kock, Liton Das Batters David Miller, Tristan Stubbs, Tawhid Hridoy All rounders Shakib Al Hasan, Marco Jansen Bowlers Mustafizur Rahman, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj Team Composition: SA 7:4 BAN Credits left: 10.5

SQUADS

South Africa: Reeza Hendricks, Quinton de Kock(w), Aiden Markram(c), Tristan Stubbs, Heinrich Klaasen, David Miller, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Ottneil Baartman, Gerald Coetzee, Ryan Rickelton, Bjorn Fortuin, Tabraiz Shamsi

Bangladesh: Tanzid Hasan, Soumya Sarkar, Litton Das(w), Najmul Hossain Shanto(c), Towhid Hridoy, Shakib Al Hasan, Mahmudullah, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Tanzim Hasan Sakib, Mustafizur Rahman, Mahedi Hasan, Tanvir Islam, Shoriful Islam, Jaker Ali