Indian sports wrap, August 29: Vaidehi powers on in Thailand ITF tournament

TENNIS

Vaidehi makes progress in Thailand

Vaidehi Chaudhari beat Monique Barry of New Zealanad 6-4, 6-4 in the pre-quarterfinals of the $25,000 ITF women’s tennis tournament in Nakhon Si Thammarat, Thailand, on Thursday.

Vaidehi also cruised into the doubles semifinals in partnership with Shrivalli Bhamidipaty, beating the Japanese Yuka Hosoki and Yukina Saigo for the loss of three games.

The results: €74,825 Challenger, Manacor, Spain Doubles (quarterfinals): Anirudh Chandrasekar & David Hernandez (Esp) bt Jerome Kym (Sui) & Rudolf Molleker (Ger) 6-4, 6-7(4), [10-6]. $82,000 Challenger, Zhangjiagang, China Doubles (quarterfinals): Mikalai Haliak & Lukas Pokorny (Svk) bt Rithvik Bollipalli & Arjun Kadhe 6-4, 2-6, [10-6]. $25,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand Doubles (quarterfinals): Sai Karteek Ganta & Wishaya Trongcharoenchaikul (Tha) bt Credit Chaiyarin & Noppadol Noikor (Tha) 7-6(4), 6-3; Cheng-Peng Hsieh (Tpe) & Zheng Baoluo (Chn) bt Nick Chappell (USA) & Nitin Kumar Sinha 7-6(2), 5-7, [13-11]. $15,000 ITF men, Bucharest, Romania Singles (pre-quarterfinals): Ioan Chirita (Rou) bt Manas Dhamne 6-1, 7-6(5). $15,000 ITF men, Tashkent, Uzbekistan Singles (pre-quarterfinals): Aryan Shah bt Adil Kalyanpur 6-4, 6-2; Dev Javia bt Seydina Andre (Sen) 6-3, 4-6, 6-3. Doubles (quarterfinals): Seydina Andre (Sen) & Romain Faucon (Bel) bt Parth Aggarwal & Edison Ambarzumjan (Ger) 6-4, 6-3; Adil Kalyanpur & Vishnu Vardhan bt Damir Abdusamadov & Amir Milushev (Uzb) 6-2, 6-1. $25,000 ITF women, Nakhon Si Thammarat, Thailand Singles (pre-quarterfinals): Vaidehi Chaudhari bt Monique Barry (Nzl) 6-4, 6-4. Doubles (quarterfinals): Shrivalli Bhamidipaty & Vaidehi Chaudhari bt Yuka Hosoki & Yukina Saigo (Jpn) 6-0, 6-3. $15,000 ITF women, Valladolid, Spain Singles (pre-quarterfinals): Meritxell Garcia (Esp) bt Madhurima Sawant 7-6(2), 7-5. Doubles (quarterfinals): Celia Ruiz (Esp) & Ana Santos (Por) bt Liu Min (Chn) & Madhurima Sawant 6-4, 6-2. $15,000 ITF women, Monastir, Tunisia Singles (pre-quarterfinals): Zeel Desai bt Hanna Bougouffa (Fra) 6-4, 6-1; Arabella Kolier (Aut) bt Tanisha Kashyap 6-3, 4-6, 6-2. Doubles (quarterfinals): Zeel Desai & Celine Simunyu (Irl) bt Sara Lanca (Por) & Dominika Podhajecks (Pol) 6-7(2), 6-0, [10-3].