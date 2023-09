Indian sports news wrap, September 8

TENNIS

Lakshmi Prabha wins AITA women’s tennis title

Lakshmi Prabha beat Kavya Khirwar 6-4, 6-1 to clinch the title in the Rs.100,000 AITA women’s tennis tournament on the clay courts of the Joygaon Academy on Friday.

Kavya, however, won the doubles title in partnership with Tanushri Pandey, beating Prathiba Narayan and Arthi Muniyan 10-7 in the super tie-break.

The results (semifinals) Singles: Lakshmi Prabha bt Kavya Khirwar 6-4, 6-1. Doubles: Tanushri Pandey & Kavya Khirwar bt Prathiba Narayan & ArthiMuniyan 4-6, 7-5, [10-7].

- Kamesh Srinivasan

Sumit Nagal in quarterfinals

Sumit Nagal beat eighth seed Vitaliy Sachko of Ukraine 7-6(2), 3-6, 6-3 in the pre-quarterfinals of the €118,000 Challenger tennis tournament in Tulln, Austria.

Results €145,000 Challenger, Seville, Spain Doubles (quarterfinals): Sriram Balaji & Fernando Romboli (Bra) bt Alex Lawson (USA) & Eero Vasa (Fin) 6-3, 6-2. €118,000 Challenger, Tulln, Austria Singles (pre-quarterfinals): Sumit Nagal bt Vitaliy Sachko (Ukr) 7-6(2), 3-6, 6-3. $80,000 Challenger, Istanbul, Turkey Doubles (quarterfinals): Jeevan Nedunchezhiyan & John-Patrick Smith (Aus) 1-0 (retired). $25,000 ITF men, Kigali, Turkey Singles (quarterfinals): Oliver Crawford (USA) bt Rishab Agarwal 6-0, 6-2; Damien Wenger (Sui) bt Ishaque Eqbal 6-2, 7-5; Benjamin Lock (Zim) bt Atharva Sharma 6-1, 6-2. Doubles (semifinals): Abraham Asaba (Gha) & Guy Orly Iradukunda (Bdi) bt Siddhant Banthia & Sai Karteek Reddy 7-6(4), 76(5). $15,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand Singles (quarterfinals): Moerani Bouzige (Aus) bt Sidharth Rawat 7-6(6), 6-7(1), 6-3. $15,000 ITF men, Monastir, Tunisia Doubles (semifinals): Samir Banerjee (USA) & Chirag Duhan bt Peter Bertran (Dom) & Aleksandr Lobanov 7-6(2), 6-1. $40,000 ITF women, Saint-Palais-sur-Mer, France Doubles (semifinals): Victoria Muntean (Fra) & Vasanti Shinde bt Maria Mateas &Grace Min (USA) 7-5, 4-6, [12-10]. $25,000 ITF women, Nakhon Si Thammarat, Thailand Doubles (semifinals): Punnin Kovapitukted (Tha) & Tang Qianhui (Chn) bt Shrivalli Bhamidipaty & Vaidehi Chaudhari 2-6, 6-3, [10-8].