Australian Open 2023, January 20 schedule: Swiatek faces Spanish qualifier Bucsa in third round, Medvedev takes on Korda

World No. 1 and top seed Iga Swiatek of Poland takes on Spanish qualifier Cristina Bucsa in the third round of the 2023 Australian Open at the Margaret Court Arena in Melbourne on Friday.

In men’s singles, two-time finalist and seventh seed Daniil Medvedev of Russia faces USA’s Sebastian Korda in the round of 32.

Here’s the list of some third-round fixtures for day five of the 2023 Australian Open:

Rod Laver Arena

Women’s Singles - [20] Barbora Krejcikova (CZE) vs Anhelina Kalinina (UKR) - 5:30AM IST

Men’s Singles - [3] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Tallon Griekspoor (NED)

Women’s Singles - [7] Coco Gauff (USA) vs Bernarda Pera (USA)

Women’s Singles - [10] Madison Keys (USA) vs [24] Victoria Azarenka (BLR) - 1:30PM IST

Men’s Singles - [7] Daniil Medvedev (RUS) vs [29] Sebastian Korda (USA)

Where to watch 2023 Australian Open in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of the Australian Open on the Sony Sports Network and stream the matches live on the SonyLiv app and JioTV.

Margaret Court Arena

Men’s Singles - Marton Fucsovics (HUN) vs [15] Jannik Sinner (ITA) - 5:30AM IST

Women’s Singles - [3] Jessica Pegula (USA) vs Marta Kostyuk (UKR) - Not before 7:30AM IST

Women’s Singles - [1] Iga Swiatek (POL) vs [Q] Cristina Bucsa (ESP)

Men’s Singles - [10] Hubert Hurkacz (POL) vs [20] Denis Shapovalov (CAN) - 1:30PM IST

Women’s Singles - [6] Maria Sakkari (GRE) vs Lin Zhu (CHN)

John Cain Arena

Men’s Doubles, First Round - Max Purcell/Jordan Thompson (AUS) vs Guillermo Duran (ARG)/Philipp Oswald (AUT) - 5:30AM IST

Women’s Doubles, First Round - [4] Storm Hunter (AUS)/Elise Mertens (BEL) vs Veronika Kudermetova/Liudmila Samsonova (RUS)

Men’s Singles - [6] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs [28] Francisco Cerundolo (ARG) - Not before 9:30AM IST

Men’s Singles - [16] Frances Tiafoe (USA) vs Karen Khachanov (RUS) - Not before 1:30PM IST

Some third-round matches to watch out on other courts:

Kia Arena

Women’s Singles - [13] Danielle Collins (USA) vs [22] Elena Rybakina (KAZ) - Not before 8:30AM IST

Men’s Singles - [11] Cameron Norrie (GBR) vs Jiri Lehecka (CZE) - Not before 10AM IST