Wimbledon 2023, Day 2 Order of Play: Alcaraz, Rybakina and Sabalenka amongst others in first-round action

Elena Rybakina begins her title defense against American Shelby Rogers on Centre Court on the second day of the 2023 Wimbledon in London on Tuesday.

Reigning Australian Open champion and World No. 2 Aryna Sabalenka of Belarus will face Hungary’s Panna Udvardy.

In men’s singles, top seed Carlos Alcaraz and two-time champion Andy Murray will be in action.

Here’s the full list of first-round fixtures for day two of 2023 Wimbledon:

Centre Court

Women’s Singles - [3] Elena Rybakina (KAZ) vs Shelby Rogers (USA) - 6PM IST

Men’s Singles - Andy Murray (GBR) vs [WC] Ryan Peniston (GBR)

Women’s Singles - [2] Aryna Sabalenka vs Panna Udvardy (HUN)

READ - Wimbledon 2023 men’s draw: Alcaraz vs Rune, Djokovic vs Rublev amongst projected last-eight clashes

Where to watch 2023 Wimbledon in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of Wimbledon on Star Sports 2 and Star Sports Select and stream the matches live on Disney+Hotstar.

Court 1

Men’s Singles - [1] Carlos Alcaraz (ESP) vs Jeremy Chardy (FRA) - 5:30PM IST

Women’s Singles - [6] Ons Jabeur (TUN) vs Magdalena Frech (POL)

Men’s Singles - [12] Cameron Norrie (GBR) vs Tomas Machac (CZE)

ALSO READ - Wimbledon 2023 women’s draw: Swiatek vs Gauff, Rybakina vs Jabeur amongst projected quarterfinals

Court 2

Men’s Singles - [5] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Dominic Thiem (AUT) - 3:30PM IST

Women’s Singles - [9] Petra Kvitova (CZE) vs Jasmine Paolini (ITA)

Women’s Singles - [10] Barbora Krejcikova (CZE) vs [WC] Heather Watson (GBR)

Men’s Singles - [3] Daniel Medvedev vs [WC] Arthur Fery (GBR)

Here are some of the fixtures to watch out on the other courts:

Court 3

Men’s Singles - [6] Holger Rune (DEN) vs [WC] George Loffhagen (GBR) - 3:30PM IST

Women’s Singles - [8] Maria Sakkari (GRE) vs Marta Kostyuk (UKR)

Court 12

Men’s Singles - Matteo Berrettini (ITA) vs Lorenzo Sonego (ITA) - 3:30PM IST

Men’s Singles - [10] Frances Tiafoe (USA) vs Yibing Wu (CHN)

Court 18

Women’s Singles - [16] Karolina Muchova (CZE) vs Jule Niemeier (GER)

Court 8

Men’s Singles - [22] Sebastian Korda (USA) vs Jiri Vesely (CZE) - 3:30PM IST

Court 9

Women’s Singles - [Q] Mirra Andreeva vs Xiyu Wang (CHN)

Court 14

Women’s Singles - [17] Jelena Ostapenko (LAT) vs [Q] Greet Minnen (BEL)

Court 15

Men’s Singles - [28] Tallon Griekspoor (NED) vs Marton Fucsovics (HUN) - 3:30PM IST

Women’s Singles - [13] Beatriz Haddad Maia (BRA) vs Yulia Putintseva (KAZ)