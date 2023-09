Bangladesh vs Afghanistan Dream11 Prediction, Asia Cup 2023: BAN vs AFG Predicted 11, fantasy team updates, squads

Bangladesh and Afghanistan will take on each other in Match No. 4 of the group stage of the Asia Cup at the Gaddafi Stadium in Lahore.

PREDICTED 11s

Bangladesh: Mohammad Naim, Anamul Haque, Najmul Hossain Shanto, Towhid Hridoy, Shakib Al Hasan (c), Mushfiqur Rahim (wk), Mehidy Hasan Miraz, Mahedi Hasan, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Mustafizur Rahman

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (c), Najibullah Zadran, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Fazalhaq Farooqi, Mujeeb Ur Rahman, Karim Janat, Mohammad Saleem Safi

Bangladesh vs Afghanistan Dream11 Prediction - Asia Cup 2023 Wicketkeepers: Rahmanullah Gurbaz Batters: Ibrahim Zadran, Towhid Hridoy, Najmul Hossain Shanto All rounders: Sahkib Al Hasan, Mhidy Hasan Miraz, Mohammad Nabi Bowlers: Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman Team Composition: BAN 6 - 5 AFG | Credits Left: 8.5

SQUADS

Bangladesh: Shakib Al Hasan (c), Anamul Haque Bijoy, Najmul Hossain Shanto, Towhid Hridoy, Mushfiqur Rahim, Afif Hossain Dhrubo, Mehidy Hasan Miraz, Taskin Ahmed, Hasan Mahmud, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Nasum Ahmed, Shak Mahedi Hasan, Naim Sheikh, Shamim Hossain, Tanzid Hasan Tamim, Tanzim Hasan Sakib

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz(w), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Gulbadin Naib, Riaz Hassan, Mohammad Nabi, Ikram Alikhil, Rashid Khan, Abdul Rahman, Najibullah Zadran, Mujeeb Ur Rahman, Fazalhaq Farooqi, Sharafuddin Ashraf, Karim Janat, Noor Ahmad, Suliman Safi