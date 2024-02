India vs Australia Dream11 Prediction, ICC U-19 World Cup 2024 Final: IND vs AUS predicted XI, fantasy team, squads

Five-time champion India will face Australia in the ICC U-19 World Cup 2024 final at Willowmoore Park in Benoni on Sunday.

Here is predicted playing XIs and dream11 fantasy team for the high-octane final.

INDIA U-19 VS AUSTRALIA U-19 - PREDICTED PLAYING XI

INDIA U-19 - Adarsh Singh, Arshin Kulkarni, Musheer Khan, Uday Saharan(c), Priyanshu Moliya, Sachin Dhas, Aravelly Avanish(w), Murugan Abhishek, Raj Limbani, Naman Tiwari, Saumy Pandey

AUSTRALIA U-19 - Harry Dixon, Sam Konstas, Hugh Weibgen(c), Harjas Singh, Ryan Hicks(w), Tom Campbell, Oliver Peake, Raf MacMillan, Tom Straker, Mahli Beardman, Callum Vidler

ALSO READ | U-19 World Cup 2024: Top players to watch out for in India vs Australia final

IND vs AUS DREAM ELEVEN FANTASY TEAM Wicketkeepers: Aravelly Avanish Batters: Uday Sharan, Sachin Dhas, Harry Dixon All-rounders: Musheer Khan, Tom Straker Bowlers: Saumy Pandey, Raj Limbani, Mahli Beardman, Callum Vidler, Raf Macmillan Team Composition: IND 6-5 AUS | Credits Left: 8.5

SQUADS

INDIA: Adarsh Singh, Arshin Kulkarni, Musheer Khan, Uday Saharan(c), Priyanshu Moliya, Sachin Dhas, Aravelly Avanish(w), Murugan Abhishek, Raj Limbani, Naman Tiwari, Saumy Pandey, Aaradhya Shukla, Ansh Gosai, Dhanush Gowda, Rudra Patel, Prem Devkar, Mohamed Amaan, Innesh Mahajan

AUSTRALIA: Harry Dixon, Sam Konstas, Hugh Weibgen(c), Harjas Singh, Ryan Hicks(w), Oliver Peake, Tom Campbell, Raf MacMillan, Tom Straker, Mahli Beardman, Callum Vidler, Lachlan Aitken, Charlie Anderson, Harkirat Bajwa, Corey Wasley, Aidan O Connor