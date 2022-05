CSK vs RR Dream11 Fantasy Prediction, IPL 2022 Live: Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals Predicted 11, Full Squads

Chennai Super Kings and Rajasthan Royals will lock horns in match number 68 of the Indian Premier League (IPL) 2022 at the Brabourne Stadium in Mumbai on Friday.

CSK VS RR DREAM11 FANTASY TEAM

Wicket-keepers: Jos Buttler (c), Sanju Samson

Batters: Devon Conway, Ruturaj Gaikwad, Yashasvi Jaiswal

All-rounders: Ravichandran Ashwin, Moeen Ali (vc)

Bowlers: Yuzvendra Chahal, Trent Boult, Mukesh Choudhary, Matheesha Pathirana

Team Composition: RR 6:5 CSK Credits Left: 0.5

CSK VS RR PREDICTED 11

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Moeen Ali, Narayan Jagadeesan, Shivam Dube, MS Dhoni (c) (wk), Dwayne Bravo, Simarjeet Singh, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, Matheesha Pathirana.

Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson (c) (wk), Devdutt Padikkal, Shimron Hetmyer, Riyan Parag, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Prasidh Krishna, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Sen.

CSK VS RR HEAD-TO-HEAD STATS

Total matches played: 25

Chennai Super Kings won: 15

Rajasthan Royals won: 10

Last five matches: (CSK 2:3 RR)

Last IPL meeting: CSK 189/4 (20) lost to RR 190/3 (17.3) by seven wickets

Highest score (CSK) vs RR: CSK 246/5 (20) beat RR 223/5 (20) by 23 runs

Lowest score (CSK) vs RR: CSK 109 all out (19) lost to RR 110/2 (14.2) by eight wickets

Highest score (RR) vs CSK: RR 223/5 (20) lost to CSK 246/5 (20) by 23 runs

Lowest score (RR) vs CSK: RR 126 all out (19.3) lost to CSK 164/5 (20) by 38 runs.

CSK VS RR MOST RUNS & WICKETS IN IPL

Rank Batters Team(s) Runs 1 Shane Watson RR, CSK 679 2 Suresh Raina CSK 630 3 MS Dhoni CSK 495 Rank Bowlers Team(s) Wickets 1 Ravindra Jadeja RR, CSK 17 2 Albie Morkel CSK 14 3 Dwayne Bravo CSK 13

CSK VS RR SQUADS

Chennai Super Kings (CSK): MS Dhoni (c) (wk), Moeen Ali, Ruturaj Gaikwad, Ravindra Jadeja, Ambati Rayudu, Dwayne Bravo, Robin Uthappa, Deepak Chahar, KM Asif, Tushar Deshpande, Shivam Dube, Maheesh Theekshana, Rajvardhan Hangargekar, Simarjeet Singh, Devon Conway (wk), Dwaine Pretorius, Mitchell Santner, Matheesha Pathirana*, Subhranshu Senapati, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, C Hari Nishaanth, N Jagadeesan (wk), Chris Jordan, K Bhagath Varma.

Rajasthan Royals (RR): Sanju Samson (c), Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler (wk), Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Devdutt Padikkal, Shimron Hetmyer, Prasidh Krishna, Yuzvendra Chahal, Riyan Parag, KC Cariappa, Navdeep Saini, Obed McCoy, Anunay Singh, Kuldeep Sen, Karun Nair, Dhruv Jurel (wk), Tejas Baroka, Kuldip Yadav, Shubham Garhwal, James Neesham, Corbin Bosch*, Rassie van der Dussen, Daryl Mitchell.

WHERE AND WHEN TO WATCH CSK VS RR IPL 2022 LIVE?