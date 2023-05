GT vs SRH Dream11 Prediction, IPL 2023: Playing XI updates, Impact Player picks; Gujarat vs Hyderabad squads for today

Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad will face off in an IPL 2023 match at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on Monday.

Here are the fantasy picks and predicted playing XIs ahead of the match:

Gujarat Titans Predicted XI (Batting first): Shubman Gill, Wriddhiman Saha (wk), Hardik Pandya (c), David Miller, Abhinav Manohar, Vijay Shankar, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Mohit Sharma, Noor Ahmad, Mohammad Shami.

Gujarat Titans Predicted XI (Bowling first): Wriddhiman Saha (wk), Hardik Pandya (c), David Miller, Abhinav Manohar, Vijay Shankar, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Mohit Sharma, Noor Ahmad, Mohammad Shami, Joshua Little.

Gujarat Titans impact sub options: Joshua Little, Shubman Gill, Shivam Mavi, R. Sai Kishore, B. Sai Sudharsan.

SRH Prediced XI (Batting first): Mayank Agarwal, Abhishek Sharma, Harry Brook, Rahul Tripathi, Aiden Markram (c), Heinrich Klaasen (wk), Washington Sundar, Marco Jansen, Mayank Markande, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik

SRH Prediced XI (Bowling first): Mayank Agarwal, Harry Brook, Rahul Tripathi, Aiden Markram (c), Heinrich Klaasen (wk), Washington Sundar, Marco Jansen, Mayank Markande, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik, T Natarajan

Impact Player options: T Natarajan, Glenn Phillips, Adil Rashid, Abhishek Sharma, Kartik Tyagi

GT VS SRH DREAM11 PREDICTION Wicketkeepers: Wriddhiman Saha, Heinrich Klaasen Batters: Shubman Gill, David Miller, Anmolpreet Singh All-rounders: Hardik Pandya (c), Aiden Markram, Abhsihek Sharma Bowlers: Rashid Khan, Mohammad Shami, Bhuvneshwar Kumar,