SRH vs RR Dream11 Prediction, IPL 2024: Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals predicted XI, fantasy team, squads

Sunrisers Hyderabad will host table-topper Rajasthan Royals at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad on Thursday.

Sunrisers Hyderabad Predicted XI

Bat first: Travis Head, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Nitish Reddy, Heinrich Klaasen(w), Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Pat Cummins(c), Bhuvneshwar Kumar, Jaydev Unadkat, T Natarajan

Bowl first: Travis Head, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Nitish Reddy, Heinrich Klaasen(w), Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Pat Cummins(c), Bhuvneshwar Kumar, Jaydev Unadkat, T Natarajan

Impact Player options: Umran Malik, Anmolpreet Singh, Mayank Markande, Glenn Phillips, Rahul Tripathi

Rajasthan Royals Predicted XI

Bat 1st: Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson(w/c), Riyan Parag, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Rovman Powell, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Avesh Khan, Sandeep Sharma

Bowl 1st: Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson(w/c), Riyan Parag, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Rovman Powell, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Avesh Khan, Sandeep Sharma, Yuzvendra Chahal

Impact Player options: Jos Buttler, Keshav Maharaj, Shubham Dubey, Navdeep Saini, Tom Kohler-Cadmore

Fantasy picks Wicketkeepers: Sanju Samson (vc), Heinrich Klaasen Batters: Travis Head (c), Yashasvi Jaiswal, Abhishek Sharma All-rounders: Riyan Parag, Nitish Reddy Bowlers: Yuzi Chahal, Pat Cummins, Trent Boult, Sandeep Sharma Team Composition: SRH 5:6 RR Credits Left: 6