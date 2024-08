Transfer Deadline Day, Premier League 2024-25: Full list of player transfers, money spent, club-wise ins and outs

The 2024 summer transfer window has been abuzz with activity in the Premier League with clubs jostling in the market to sign players to strengthen their squads and progress in comparison to the previous season.

Here is the club-wise list of all the players that made have made their way in or out of each Premier League club ahead of the 2024-25 season.

Arsenal Ins - Riccardo Calafiori (Bologna), Mikel Merino (Real Sociedad), David Raya (Brentford) Money spent: €108.90m Outs - Emile Smith Rowe (Fulham), Mohamed Elneny (Al Jazira), Arthur Okonkwo (Wrexham), Fabio Vieira (FC Porto - loan), Albert Sambi Lokonga (Sevilla - loan), Nuno Tavares (Lazio - loan), Karl Hein (Real Valladolid - loan) Money received: €31.80m

Bournemouth Ins - Evanilson (Porto), Luis Sinisterra (Leeds United), Enes Unal (Getafe), Dean Huijsen (Juventus), Julian Araujo (Barcelona), Samuel Iling-Junior (Juventus), Alex Paulsen (Wellington), Daniel Jebbison (Sheffield United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea - loan) Money spent: €104.37m Outs - Dominic Solanke (Tottenham), Kieffer Moore (Sheffield United), Lloyd Kelly (Newcastle United), Jamal Lowe (Sheffield Wednesday), Gavin Kilkenny (Swindon Town), Hamad Junior Traore (AJ Auxxera - loan), Romain Faivre (Stade Brestois - loan), Jaidon Anthony (Burnley - loan), Joe Rothwell (Leeds United - loan), Alex Paulsen (Auckland FC - loan), Emiliano Marcondes (Released), Ryan Fredericks (Released), Darren Randolph (Released), Filip Marschall (Crewe Alexandra - loan) Money received: €66.09m

Brentford Ins - Igor Thiago (Club Brugge), Sepp van den Berg (Liverpool), Fabio Carvalho (Liverpool), Gustavo Nunes (Gremio) Money spent: €92.00m Outs - David Raya (Arsenal), Finn Stevens (St. Pauli ), Thomas Strakosha (AEK Athens), Shandon Batiste (Luton), Zanka (Anderlecht), Charlie Goode (Stevenage), Ellery Balcombe (St. Mirren - loan), Ben Winterbottom (Fylde - loan), Joe Rothwell (Leeds United - loan), Saman Ghoddos (Released) Money received: €32.50m

Brighton and Hove Albion Ins - Georginio Rutter (Leeds United), Yankuba Minteh (Newcastle United), Mats Weiffer (Feyenoord), Brajan Gruda (Mainz 05), Ferdi Kadioglu (Fenerbache), Matt O’Riley (Celtic), Ibrhaim Osman (Norsdjaelland), Mailk Yalcouye (IFK Goteborg), Amario Cozier-Duberry (Arsenal U21) Money spent: €231.20m Outs - Deniz Undav (Stuttgart), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Marc Leonard (Birmingham), Adam Lallana (Southampton), Kacper Kozlowski (Gaziantep FK),Jensen Weir (Wigan), Facundo Buananotte (Leicester City - loan), Valentin Barco (Sevilla - loan), Ibrahim Osman (Feyenoord - loan), Abdallah Sima (Stade Brestois - loan), Tom McGill (MK Dons), Andrew Moran (Stoke City), Malick Yalcouye (Sturm Graz), Steven Alzate (Released) Money received: €34.29m

Chelsea Ins - Pedro Neto (Wolves), Joao Felix (Atletico Madrid), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City), Filip Jorgensen (Villareal),Omari Kellyman (Aston Villa U21), Mike Penders (Genk), Aaron Anselmino (Boca Juniors), Renato Veiga (FC Basel), Caleb Wiley (Atlanta), Marc Guiu (Barcelona), Tosin Adarabioyo (Fulham) Money spent: €261.00m Outs - Ian Maatsen (Aston Villa), Conor Gallagher (Atletico Madrid), Lewis Hall (Newcastle United), Romelu Lukaku (Napoli), Omari Hutchinson (Ipswich Town), Diego Moreira (Strabiurg), Hakim Ziyech (Galatasaray), Malang Sarr (Lens), Thiago Silva (Fluminese), Lesley Ugochukwo (Southampton - loan), Tino Anjorin (Empoli), Kepa Arrizablaga (Bournemouth - loan), Alfie Gilchrist (Sheffield United - loan), Caleb Wiley (Strabourg - loan), Bashir Humphreys (Burnley - loan), Gabriel Slonina (Barnsley - loan), Mike Penders (Genk - loan), Eddie Beach (Crawley Town - loan), Aaron Anselmino (Boca Juniors - loan) Money received: €175.00m

Crystal Palace Ins - Ismaila Sarr (Marseille), Chadi Riad (Real Betis), Daichi Kamada (Lazio), Louie Moulden (Wolves) Money spent: €30.00m Outs - Michael Olise (Bayern Munich), Joachim Andersen (Fulham), Jordan Ayew (Leicester City), Scott Banks (St. Pauli), Jairo Riedewald (Royal Antwerp), Jeseren Rak-Sakyi (Sheffield United - loan), Malcolm Ebiowei (Oxford United - loan), Joe Whitworth (Exeter City - loan), David Ozoh (Derby County - loan), James Tomkins (Released), Nathan Ferguson (Released) Money received: €88.80m

Everton Ins - Jake O’Brien (Olympique Lyon), Iliman Ndiaye (Marseille), Tim Iroegbunam (Aston Villa), Jesper Lindstrom (Napoli), Asmir Begovic (QPR) Money spent: €50.20m Outs - Amadou Onana (Aston Villa), Ben Godfrey (Atalanta BC), Lewis Dobbin (Aston Villa), Neal Maupey (Marseille - loan), Andy Lonergan (Wigan - loan), Harry Tyrer (Blackpool - loan), Andre Gomes (Released), Dele Alli (Released) Money received: €83.65m

Fulham Ins - Emile Smith Rowe (Arsenal), Joachim Andersen (Crystal Palace), Sander Berge (Burnley), Jorge Cuenca (Villareal), Ryan Sessegnon (Tottenham Hotspur) Money spent: €91.55m Outs - Joao Pahlinha (Bayern Munich), Tosin Adarabioyo (Chelsea), Bobby De Cordova-Reid (Leicester City), Marek Rodak (Al Ettifaq), Tim Ream (Charlotte), Tyrese Francois (Wigan - loan), Luke Harris (Birmingham - loan), Willian (Released), Terence Kongolo (Released) Money received: €51.00m

Ipswich Town Ins - Omari Hutchinson (Chelsea), Jacob Greaves (Hull City), Liam Delap (Manchester City), Jack Clarke (Sunderland), Dara O’Shea (Burnley), Sammie Szmodics (Blackburn Rovers), Arijanet Muric (Burnley), Chiedozie Ogbene (Luton), Jens Cajuste (Napoli - loan), Conor Townsend (West Brom), Ben Johnson (West Ham United), Kalvin Phillips (Manchester City - loan) Money spent: €126.49m Outs - Gassan Ahadme (Charlton Athletic), Idris El Mizouni (Oxford United), Vaclav Hladky (Burnley), Kayden Jackson (Derby County), Panutche Kamara (Crawley Town), Nick Hayes (Barnet), Corrie Ndaba (Kilmarnock FC), Cameron Humphreys (Wycombe - loan), Elkan Baggot (Blackpool - loan), Dominic Ball (Released), Janoi Donacien (Released), Sone Aluko (Retired) Money received: €1.65m

Leicester City Ins: Oliver Skipp (Tottenham Hotspur), Bilal En Khannouss (RC Genk), Issahaku Fatawu (Sporting CP), Caleb Okoli (Atalanta BC), Jordan Ayew (Crystal Palace), Michael Golding (Chelsea), Bobby De Cordova-Reid (Fulham), Facundo Buonanotte (Brighton) Money spent: €86.80m Outs: Kienan Dewsbury-Hall (Chelsea), Kelechi Iheanacho (Sevilla), Harry Souttar (Sheffield United), Dennis Praet (end of contract), Marc Albrighton (end of contract) Money received: €35.40m

Liverpool Ins: Giorgi Mamardashvilli (Valencia), Federico Chiesa (Juventus) Money spent: €42.00m Outs: Sepp van den Berg (Brentford), Fabio Carvalho (Brentford), Adrian (end of contract) Money received: €47.00m

Manchester City Ins: Savinho (Girona), Ilkay Gundogan (Barcelona) Money spent: €25.00m Outs: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Joao Cancelo (Al Hilal), Taylor Harwood-Bellis (Southampton), Sergio Gomez (Real Sociedad), Tommy Doyle (Wolves), Yan Couto (Borussia Dortmund - loan) Money received: €141.00m

Manchester United Ins: Leny Yoro (Lille), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Joshua Zirkzee (Bologna) Money spent: €164.50m Outs: Mason Greenwood (Marseille), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Willi Kambwala (Villarreal), Hannibal Mejbri (Burnley), Alvaro Fernandez (Benfica), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Donny van de Beek (Girona), Omari Forson (end of contract), Raphael Varane (end of contract) Money received: €72.50m

Newcastle United Ins: Lewis Hall (Chelsea), Odysseas Vlachodimos (Nottingham Forest), William Osula (Sheffield United), Lloyd Kelly (Bournemouth), John Ruddy (Birmingham City) Money spent: €68.20m Outs: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Yankuba Minteh (Brighton), Matt Ritchie (end of contract), Kell Watts (end of contract), Paul Dummett (end of contract), Loris Karius (end of contract), Jeff Hendrick (end of contract) Money received: €76.20m

Nottingham Forest Ins: Elliot Anderson (Newcastle United), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Ramon Sosa (CA Talleres), David Carmo (FC Porto), Jota Silva (Guimaraes), Marko Stamenic (Red Star), Carlos Miguel (Corinthians), Eric da Silva (St. Pauli), Alex Moreno (Aston Villa - loan) Money spent: €96.50m Outs: Moussa Niakhate (Lyon), Odysseas Vlachodimos (Newcastle United), Orel Mangala (Lyon), Joe Worall (Burnley), Remo Freuler (Bologna), Scott McKenna (Las Palmas), Loic Mbe Soh (Beerschot), David Carmo (Olympiacos - loan), Lewis O’Brien (LAFC - loan), Jonathan Panzo (Rio Ave - loan), Omar Richards (Rio Ave - loan), Marko Stamenic (Olympiacos - loan), Harry Arter (end of contract), Felipe (end of contract), Cheikhou Kouyate (end of contract), Wayne Hennessey (end of contract) Money received: €89.30m

Southampton Ins: Taylor Harwood-Bellis (Manchester City), Flynn Downes (West Ham), Cameron Archer (Aston Villa), Mateus Fernandes (Sporting CP), Ben Brereton Diaz (Villarreal), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar), Ronnie Edwards (Peterborough), Nathan Wood (Swansea), Charlie Taylor (free transfer), Adam Lallana (free transfer), Rento Takaoka (free transfer), Welington (free transfer), Lesley Ugochukwu (Chelsea - loan) Money spent: €95.75m Outs: Carlos Alcaraz (Flamengo), Sekou Mara (Strasbourg), Lyanco (Atletico MG), Duje Caleta Car (Lyon), Romain Perraud (Real Betis), Che Adams (end of contract), Stuart Armstrong (end of contract), Shea Charles (Sheffield Wednesday - loan), Juan (Goztepe - loan) Money received: €41.59m

Tottenham Hotspur Ins: Dominic Solanke (Bournemouth), Archie Gray (Leeds United), Wilson Odobert (Burnley), Lucas Bergvall (Djurgarden), Min-hyeok Yang (Gangwon FC) Money spent: €148.85m Outs: Oliver Skipp (Leicester City), Emerson Royal (AC Milan), Joe Rodon (Leeds United), Ivan Perisic (Hajduk Split), Ryan Sessegnon (Fuham), Tanguy Ndombele (OGC Nice), Eric Dier (Bayern Munich), Japhet Tanganga (Millwall), Ashley Phillips (Stoke City - loan), Dane Scarlett (Oxford United - loan), Pierre-Emile Hojbjerg (Marseille - loan), Bryan Gil (Girona - loan), Manor Solomon (Leeds - loan), Alejo Veliz (Espanyol - loan) Money received: €50.30m

West Ham United Ins: Max Kilman (Wolves), Crysencio Summerville (Leeds), Niclas Fulkrug (Borussia Dortmund), Luis Guilherme (Palmeiras), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United), Wes Foderingham (Sheffield United), Guido Rodriguez (Real Betis), Mohamadou Kante (Paris FC), Jean-Clair Todibo (OGC Nice) Money spent: €144.40m Outs: Flynn Downes (Southampton), Said Benrahma (Lyon), Thilo Kehrer (Monaco), Nathan Trott (FC Copenhagen), Joseph Anang (end of contract), Ben Johnson (Ipswich), Angelo Ogbonna (Watford), Mohamadou Kante (Paris FC - loan), Divin Mubama (end of contract) Money received: €44.75m