Indian sports news wrap, August 30

TENNIS

AITA women’s tournament: Sejal Bhutada, Samaira Malik set up semifinal clash

Seventh seed Sejal Bhutada knocked out top seed Sahira Singh 6-3, 7-6(2) in the quarterfinals of the Rs.100,000 AITA women’s tennis tournament at the Joygaon Academy on Wednesday.

In the semifinals, Sejal will face Samaira Malik. The other semifinal will be between Prathiba Narayan and second seed Kashish Bhatia.

The results (Quarterfinals) Singles: Sejal Bhutada bt Sahira Singh 6-3, 7-6(2); Samaira Malik bt Lavanya Sreekrishnan 6-2, 6-0; Prathiba Narayan bt Rachita Talwar 6-2, 6-4; Kashish Bhatia bt Mirudhula Palanivel 6-4, 6-2. Doubles: Divya Bhardwaj & Shefali Arora bt Charanya Ssreekrishnan & Lavanya Sreekrishnan 6-3, 6-2; Shireen Ahamed & Mirudhula Palanivel bt Bhumika Dahiya & Sylvie Pal 6-2, 6-3; Kavya Khirwar & Tanushri Pandey bt Pavithra Reddy & Omna Yadav 6-2, 6-2; Kashish Bhatia & Sahira Singh bt Pragati Solankar & Jostna Madane 6-1, 6-1.

- Kamesh Srinivasan

Nagal reaches second round of Challenger event in Italy

Sumit Nagal beat Riccardo Bonadio of Italy 6-4, 0-6, 7-6(4) in the first round of the €73,000 Challenger tennis tournament in Como, Italy.

In the $25,000 ITF women’s event in Thailand, Vaidehi Chaudhari beat fellow qualifier Gozal Ainitdinova of Kazakhstan 6-3, 6-3 in the first round.

RESULTS €73,000 Challenger, Como, Italy Singles (first round): Sumit Nagal bt Riccardo Bonadio (Ita) 6-4, 0-6, 7-6(4). €73,000 Challenger, Mallorca, Spain Doubles (pre-quarterfinals): Niki Poonacha & Divij Sharan bt Rafael Giiotis (Ger) & Daniil Sarksian 6-3, 6-4. $80,000 Challenger, Zhangjiagang, China Singles (first round): Mikalai Haliak bt Mukund Sasikumar 6-3, 7-5. $25,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand Singles (first round): Siddhant Banthia bt Natthasith Kunsuwan (Tha) 6-4, 2-6, 6-2; Thanapet Chanta (Tha) bt Nitin Kumar Sinha 6-1, 6-3; Yuta Kawahashi (Jpn) bt Isshaque Eqbal 6-1, 6-3. Doubles (pre-quarterfinalss): Taisei Ichikawa & Yuta Kawahashi (Jpn) bt Siddhant Banthia & Maximus Jones (Tha) 7-6(9), 6-7(7), [10-7]; Congsup Congcar (Tha) & Siddharth Vishwakarma bt Credit Chaiyarin & Natthasith Kunsuwan (Tha) 7-6(3), 6-3. $15,000 ITF men, Monastir, Tunisia Singles (first round): Matthew Dellavedova (Aus) bt Chirag Duhan 6-4, 2-0 (retired). $25,000 ITF women, Nakhon Si Thammarat, Thailand Singles (first round): Anchisa Chanta (Tha) bt Zeel Desai 6-1, 6-1; Vaidehi Chaudhari bt Gozal Ainitdinova (Kaz) 6-3, 6-3. $15,000 ITF women, Baku, Azerbaijan Singles (first round): Teja Tirunelveli t Michelle Dzjachangirova (Ned) 6-4, 0-6, 6-4; Elina Zakharova bt Saumya Vig 6-4, 4-6, 6-0; Maria Toma (Rou) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-1, 6-2; Sravya Shivani bt Anna Lytneva 6-0, 6-2. Doubles (pre-quarterfinals): Elina Zakharova & Daria Zelinskaya bt Ashmitha Easwaramurthi & Teja Tirunelveli 6-3, 6-4. $15,000 ITF men, Monastir, Tunisia Singles (first round): Marie Villet (Fra) bt Aaddi Gupta 6-4, 7-5.

- Kamesh Srinivasan