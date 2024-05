T20 World Cups 2012, 2014 and 2016: Highest run-getters, leading wicket-takers, most sixes hit and hat-tricks taken

Fourth T20 World Cup in Sri Lanka (18 September 2012 to 7 October 2012)

Total matches: 27 (12 teams)

Semifinals: Sri Lanka (139/4) beat Pakistan (123/7) by 16 runs at Colombo, RPS on 4 October 2012; West Indies (205/4) beat Australia (131/10) by 74 runs at Colombo, RPS on 5 October 2012

Final: West Indies (137/6) beat Sri Lanka (101/10) by 36 runs wickets at Colombo, RPS on 7 October 2012 (Winning captain: Daren Sammy)





Team results

# Team M W L NR Win% Remarks 1 West Indies 7 4 2 1 57.14 Winner 2 Sri Lanka 7 5 2 0 71.43 Losing finalist 3 Pakistan 6 4 2 0 66.67 Losing semifinalist 3 Australia 6 4 2 0 66.67 Losing semifinalist 5 India 5 4 1 0 80.00

6 South Africa 5 2 3 0 40.00

6 England 5 2 3 0 40.00

8 New Zealand 5 1 4 0 20.00

9 Ireland 2 0 1 1 0.00

10 Zimbabwe 2 0 2 0 0.00

10 Afghanistan 2 0 2 0 0.00

10 Bangladesh 2 0 2 0 0.00







Highest individual scores (100s: one)

Batter (Team) Runs Balls 4s 6s S/R Inns Opposition Venue Date Brendon McCullum (NZ) 123 58 11 7 212.06 1 Bangladesh Pallekele 21-Sep-2012 Luke Wright (ENG) 99* 55 8 6 180.00 1 Afghanistan Colombo (RPS) 21-Sep-2012 Shakib Al Hasan (BAN) 84 54 11 2 155.55 1 Pakistan Pallekele 25-Sep-2012 Johnson Charles (WI) 84 56 10 3 150.00 1 England Pallekele 27-Sep-2012 Virat Kohli (IND) 78* 61 8 2 127.86 2 Pakistan Colombo (RPS) 30-Sep-2012 Marlon Samuels (WI) 78 56 3 6 139.28 1 Sri Lanka Colombo (RPS) 7-Oct-2012 Tillekeratne Dilshan (SL) 76 53 5 3 143.39 2 New Zealand Pallekele 27-Sep-2012 Luke Wright (ENG) 76 43 5 5 176.74 2 New Zealand Pallekele 29-Sep-2-12 Chris Gayle (WI) 75* 41 5 6 182.92 1 Australia Colombo (RPS) 5-Oct-2012 Imran Nazir (PAK) 72 36 9 3 200.00 2 Bangladesh Pallekele 25-Sep-2012 Shane Watson (AUS) 72 42 2 7 171.42 2 India Colombo (RPS) 28-Sep-2012 Eoin Morgan (ENG) 71* 36 4 5 197.22 2 West Indies Pallekele 27-Sep-2012 Shane Watson (AUS) 70 47 8 2 148.93 2 South Africa Colombo (RPS) 30-Sep-2012





Leading run-getters

Batter (Team) Mts Inns No Runs HS Ave SR 100 50 Shane Watson (AUS) 6 6 1 249 72 49.80 150.00 0 3 Mahela Jayawardene (SL) 7 7 1 243 65* 40.50 116.26 0 1 Marlon Samuels (WI) 7 6 0 230 78 38.33 132.94 0 3 Chris Gayle (WI) 7 6 1 222 75* 44.40 150.00 0 3 Brendon McCullum (NZ) 5 5 0 212 123 42.40 159.39 1 0 Luke Wright (ENG) 5 5 1 193 99* 48.25 169.29 0 2 Virat Kohli (IND) 5 5 1 185 78* 46.25 122.51 0 2 Tillekeratne Dilshan (SL) 7 7 0 179 76 25.57 120.94 0 1 Kumar Sangakkara (SL) 7 7 1 170 44 28.33 126.86 0 0 Mohammad Hafeez (PAK) 6 6 0 164 45 27.33 98.20 0 0 Michael Hussey (AUS) 6 5 3 155 54* 77.50 123.01 0 1 Imran Nazir (PAK) 6 6 0 153 72 25.50 150.00 0 1





Most sixes hit

Batter (Team) 6s Balls/6 Mts Inns Runs Ave. Balls S/R 4s Chris Gayle (WI) 16 9.25 7 6 222 44.40 148 150.00 19 Marlon Samuels (WI) 15 11.53 7 6 230 38.33 173 132.94 14 Shane Watson (AUS) 15 11.07 6 6 249 49.80 166 150.00 19 Luke Wright (ENG) 13 8.77 5 5 193 48.25 114 169.29 14 Brendon McCullum (NZ) 10 13.30 5 5 212 42.40 133 159.39 20

Note: Mahale Jayawardene (SL) hit the maximum 4s: 29

Best bowling figures (Six-wicket haul: 1; five-wicket haul: 1; four-wicket hauls: 4)

Bowler (Team) Overs Mdns Runs Wkts E/R Inns Opposition Venue Date Ajantha Mendis (SL) 4 2 8 6 2.00 2 Zimbabwe Hambantota 18-Sep-2012 Lasith Malinga (SL) 4 0 31 5 7.75 2 England Pallekele 1-Oct-2012 Harbhajan Singh (IND) 4 2 12 4 3.00 2 England Colombo (RPS) 23-Sep-2012 Ajantha Mendis (SL) 4 0 12 4 3.00 1 West Indies Colombo (RPS) 7-Oct-2012 Jacques Kallis (SA) 4 1 15 4 3.75 1 Zimbabwe Hambantota 20-Sep-2012 Saeed Ajmal (PAK) 4 0 30 4 7.50 2 New Zealand Pallekele 23-Sep-2012 Sunil Narine (WI) 3.4 0 9 3 2.45 2 Sri Lanka Colombo (RPS) 7-Oct-2012 Tim Southee (NZ) 4 1 16 3 4.00 2 Bangladesh Pallekele 21-Sep-2012 Steven Finn (ENG) 4 0 16 3 4.00 1 New Zealand Pallekele 29-Sep-2012 Ravi Rampaul (WI) 3.4 0 16 3 4.36 2 Australia Colombo (RPS) 5-Oct-2012





Leading wicket-getters

Bowler (Team) Mts Overs Mdns Runs Wkts Best Ave. E/R S/R 4w 5w Ajantha Mendis (SL) 6 24 3 147 15 6/8 9.80 6.12 9.60 1 1 Shane Watson (AUS) 6 24 0 176 11 3/26 16.00 7.33 13.09 0 0 Mitchell Starc (AUS) 6 24 0 164 10 3/20 16.40 6.83 14.40 0 0 L Balaji (IND) 4 12 0 88 9 3/19 9.77 7.33 8.00 0 0 Sunil Narine (WI) 7 24.4 0 139 9 3/9 15.44 5.63 16.44 0 0 Ravi Rampaul (WI) 7 23.5 1 189 9 3/16 21.00 7.93 15.89 0 0 Saeed Ajmal (PAK) 6 24 1 163 9 4/30 18.11 6.79 16.00 1 0





Hat-tricks (no instances)









Fifth T20 World Cup in Bangladesh (16 March 2014 to 6 April 2014)

Total matches: 35 (16 teams)

Semifinals: Sri Lanka (160/6) beat West Indies (80/4 in 13.5 ov) by 27 runs (DLS) at Mirpur on 3 April 2014; South Africa (172/4) lost to India (176/4) by 6 wickets at Mirpur on 4 April 2014

Final: India (130/4) lost to Sri Lanka (134/4) by 6 wickets at Mirpur on 6 April 2014 (Winning captain: Lasith Malinga)





Team results

# Team M W L NR Win% Remarks 1 Sri Lanka 6 5 1 0 83.33 Winner 2 India 6 5 1 0 83.33 Losing finalist 3 West Indies 5 3 2 0 60.00 Losing semifinalist 3 South Africa 5 3 2 0 60.00 Losing semifinalist 5 Ireland 3 2 1 0 66.67

5 Nepal 3 2 1 0 66.67

5 Zimbabwe 3 2 1 0 66.67

8 Pakistan 4 2 2 0 50.00

8 New Zealand 4 2 2 0 50.00

10 Netherlands 7 3 4 0 42.86

11 Hong Kong 3 1 2 0 33.33

11 Afghanistan 3 1 2 0 33.33

13 Bangladesh 7 2 5 0 28.57

14 Australia 4 1 3 0 25.00

14 England 4 1 3 0 25.00

16 UAE 3 0 3 0 0.00







Highest individual scores (100s: two)

Batter (Team) Runs Balls 4s 6s S/R Inns Opposition Venue Date Alex Hales (ENG) 116* 64 11 6 181.25 2 Sri Lanka Chattogram 27-Mar-2014 Ahmed Shehzad (PAK) 111* 62 10 5 179.03 1 Bangladesh Mirpur 30-Mar-2014 Umar Akmal (PAK) 94 54 9 4 174.07 1 Australia Mirpur 23-Mar-2014 Mahela Jayawardene (SL) 89 51 11 3 174.50 1 England Chattogram 27-Mar-2014 J-P Duminy (SA) 86* 43 10 3 200.00 1 New Zealand Chattogram 24-Mar-2014 Virat Kohli (IND) 77 58 5 4 132.75 1 Sri Lanka Mirpur 6-Apr-2014 Glenn Maxwell (AUS) 74 33 7 6 224.24 2 Pakistan Mirpur 23-Mar-2014 Tom Cooper (NED) 72* 58 9 1 124.13 1 Zimbabwe Sylhet 19-Mar-2014 Virat Kohli (IND) 72* 44 5 2 163.63 2 South Africa Mirpur 4-Apr-2014 Dwayne Smith (WI) 72 43 10 3 167.44 1 Bangladesh Mirpur 25-Mar-2014 Aaron Finch (AUS) 71 45 7 4 157.77 2 Bangladesh Mirpur 1-Apr-2014





Leading run-getters

Batter (Team) Mts Inns No Runs HS Ave. S/R 100 50 Virat Kohli (IND) 6 6 3 319 77 106.33 129.14 0 4 Tom Cooper (NED) 7 7 3 231 72* 57.75 137.50 0 1 Stephan Myburgh (NED) 7 7 0 224 63 32.00 154.48 0 3 Rohit Sharma (IND) 6 6 1 200 62* 40.00 123.45 0 2 J-P Duminy (SA) 5 5 2 187 86* 62.33 140.60 0 1 Shakib Al Hasan (BAN) 7 7 2 186 66 37.20 129.16 0 1 Hashim Amla (SA) 5 5 0 185 56 37.00 131.20 0 1 Anamul Haque (BAN) 7 7 1 184 44* 30.66 118.70 0 0 Alex Hales (ENG) 4 4 1 166 116* 55.33 158.09 1 0 Aaron Finch (AUS) 4 4 0 158 71 39.50 130.57 0 2 Mahela Jayawardene (SL) 6 6 1 158 89 31.60 125.39 0 1





Most sixes hit

Batter (Team) 6s Balls/6 Mts Inns Runs Ave. Balls S/R 4s Stephan Myburgh (NED) 13 11.15 7 7 224 32.00 145 154.48 26 Glenn Maxwell (AUS) 12 5.83 4 4 147 36.75 70 210.00 13 Tom Cooper (NED) 10 16.80 7 7 231 57.75 168 137.50 22 Virat Kohli (IND) 10 24.70 6 6 319 106.33 247 129.14 24 Shakib Al Hasan (BAN) 9 16.00 7 7 186 37.20 144 129.16 15 Anamul Haque (BAN) 8 19.38 7 7 184 30.66 155 118.70 22 J-P Duminy (SA) 8 16.63 5 5 187 62.33 133 140.60 14

Note: Stephan Myburgh (Ned) hit the maximum 4s: 26





Best bowling figures (Five-wicket hauls: 2; four-wicket hauls: 7)

Bowler (Team) Overs Mdns Runs Wkts E/R Inns Opposition Venue Date Rangana Herath (SL) 3.3 2 3 5 0.85 2 New Zealand Chattogram 31-Mar-2014 Ahsan Malik (NED) 4 0 19 5 4.75 1 South Africa Chattogram 27-Mar-2014 R Ashwin (IND) 3.2 0 11 4 3.30 2 Australia Mirpur 30-Mar-2014 Samuel Badree (WI) 4 0 15 4 3.75 2 Bangladesh Mirpur 25-Mar-2014 Dale Steyn (SA) 4 0 17 4 4.25 2 New Zealand Chattogram 24-Mar-2014 Nadeem Ahmed (HKG) 3.3 0 21 4 6.00 1 Bangladesh Chattogram 20-Mar-2014 Imran Tahir (SA) 4 0 21 4 5.25 2 Netherlands Chattogram 27-Mar-2014 Nuwan Kulasekara (SL) 4 1 32 4 8.00 2 England Chattogram 27-Mar-2014 Tinashe Panyangara (ZIM) 4 1 37 4 9.25 2 Ireland Sylhet 17-Mar-2014





Leading wicket-getters

Bowler (Team) Mts Overs Mdns Runs Wkts Best Ave. E/R S/R 4w 5w Ahsan Malik (NED) 7 24.5 0 166 12 5/19 13.83 6.68 12.42 0 1 Imran Tahir (SA) 5 20 0 131 12 4/21 10.91 6.55 10.00 1 0 R Ashwin (IND) 6 23.1 0 124 11 4/11 11.27 5.35 12.64 1 0 Samuel Badree (WI) 5 20 0 113 11 4/15 10.27 5.65 10.91 1 0 Al-Amin Hossain (BAN) 7 25.3 0 187 10 3/21 18.70 7.33 15.30 0 0 Amit Mishra (IND) 6 22 1 147 10 3/26 14.70 6.68 13.20 0 0





Hat-tricks (no instances)









Sixth T20 World Cup in India (8 March 2016 to 3 April 2016)

Total matches: 35 (16 teams)

Semifinals: New Zealand (153/8) lost to England (159/3) by 7 wickets at Delhi on 30 March 2016; India (192/2) lost to West Indies (196/3) by 7 wickets at Mumbai WS on 31 March 2016

Final: England (155/9) lost to West Indies (161/6) by 4 wickets at Kolkata on 3 April 2016 (Winning captain: Daren Sammy)





Team results

# Team M W L NR Win% Remarks 1 West Indies 6 5 1 0 83.33 Winner 2 England 6 4 2 0 66.67 Losing finalist 3 New Zealand 5 4 1 0 80.00 Losing semifinalist 4 India 5 3 2 0 60.00 Losing semifinalist 5 Zimbabwe 3 2 1 0 66.67

6 Afghanistan 7 4 3 0 57.14

7 South Africa 4 2 2 0 50.00

7 Australia 4 2 2 0 50.00

9 Netherlands 3 1 1 1 33.33

9 Oman 3 1 1 1 33.33

11 Scotland 3 1 2 0 33.33

12 Bangladesh 7 2 4 1 28.57

13 Sri Lanka 4 1 3 0 25.00

13 Pakistan 4 1 3 0 25.00

15 Ireland 3 0 2 1 0.00

16 Hong Kong 3 0 3 0 0.00







Highest individual scores (100s: two)

Batter (Team) Runs Balls 4s 6s S/R Inns Opposition Venue Date Tamim Iqbal (BAN) 103* 63 10 5 163.49 1 Oman Dharamsala 13-Mar-2016 Chris Gayle (WI) 100* 48 5 11 208.33 2 England Mumbai WS 16-Mar-2016 Virat Kohli (IND) 89* 47 11 1 189.36 1 West Indies Mumbai WS 31-Mar-2016 Marlon Samuels (WI) 85* 66 9 2 128.78 2 England Kolkata 03-Apr-2016 Andre Fletcher (WI) 84* 64 6 5 131.25 2 Sri Lanka Bengaluru 20-Mar-2016 Tamim Iqbal (BAN) 83* 58 6 3 143.10 1 Netherlands Dharamsala 09-Mar-2016 Tillekeratne Dilshan (SL) 83* 56 8 3 148.21 2 Afghanistan Kolkata 17-Mar-2016 Joe Root (ENG) 83 44 6 4 188.63 2 South Africa Mumbai WS 18-Mar-2016 Virat Kohli (IND) 82* 51 9 2 160.78 2 Australia Mohali 27-Mar-2016 Lendl Simmons (WI) 82* 51 7 5 160.78 2 India Mumbai WS 31-Mar-2016 Martin Guptill (NZ) 80 48 10 3 166.66 1 Pakistan Mohali 22-Mar-2016 Jason Roy (ENG) 78 44 11 2 177.27 2 New Zealand Delhi 30-Mar-2016 Angelo Mathews (SL) 73* 54 3 5 135.18 2 England Delhi 26-Mar-2016









Leading run-getters

Batter (Team) Mts Inns No Runs HS Ave. S/R 100 50 Tamim Iqbal (BAN) 6 6 2 295 103* 73.75 142.51 1 1 Virat Kohli (IND) 5 5 3 273 89* 136.50 146.77 0 3 Joe Root (ENG) 6 6 1 249 83 49.80 146.47 0 2 Mohammad Shahzad (AFG) 7 7 0 222 61 31.71 140.50 0 1 Jos Buttler (ENG) 6 6 2 191 66* 47.75 159.16 0 1 Jason Roy (ENG) 6 6 0 183 78 30.50 148.78 0 1 Marlon Samuels (WI) 6 6 1 181 85* 36.20 112.42 0 1 Quinton de Kock (SA) 4 4 0 153 52 38.25 142.99 0 1





Most sixes hit

Batter (Team) 6s Balls/6 Mts Inns Runs Ave. Balls S/R 4s Tamim Iqbal (BAN) 14 14.79 6 6 295 73.75 207 142.51 24 JC Buttler (ENG) 12 10.00 6 6 191 47.75 120 159.16 13 Mohammad Shahzad (AFG) 12 13.17 7 7 222 31.71 158 140.50 23 CH Gayle (WI) 11 5.27 5 4 113 37.66 58 194.82 8 AB de Villiers (SA) 9 6.78 4 4 110 36.66 61 180.32 5 MJ Guptill (NZ) 8 11.13 4 4 140 35.00 89 157.30 15

Note: Virat Kohli (Ind) hit the maximum 4s: 29





Best bowling figures (Five-wicket hauls: 2; four-wicket hauls: 7)

Bowler (Team) Overs Mdns Runs Wkts E/R Inns Opposition Venue Date Mustafizur Rahman (BAN) 4 0 22 5 5.50 1 New Zealand Kolkata 26-Mar-2016 James Faulkner (AUS) 4 0 27 5 6.75 2 Pakistan Mohali 25-Mar-2016 Paul van Meekeren (NED) 2 0 11 4 5.50 2 Ireland Dharamsala 13-Mar-2016 Mitchell Santner (NZ) 4 0 11 4 2.75 2 India Nagpur 15-Mar-2016 Shakib Al Hasan (BAN) 3 0 15 4 5.00 2 Oman Dharamsala 13-Mar-2016 Mohammad Nabi (AFG) 4 0 20 4 5.00 1 Hong Kong Nagpur 10-Mar-2016 Chris Morris (SA) 4 0 27 4 6.75 2 Afghanistan Mumbai WS 20-Mar-2016 Wellington Masakadza (ZIM) 4 0 28 4 7.00 2 Scotland Nagpur 10-Mar-2016 Chris Jordan (ENG) 4 0 28 4 7.00 2 Sri Lanka Delhi 26-Mar-2016





Leading wicket-getters

Bowler (Team) Mts Overs Mdns Runs Wkts Best Ave. E/R S/R 4w 5w Mohammad Nabi (AFG) 7 27 1 164 12 4\20 13.66 6.07 13.50 1 0 Rashid Khan (AFG) 7 28 0 183 11 3\11 16.63 6.53 15.27 0 0 Mitchell Santner (NZ) 5 18.1 0 114 10 4\11 11.40 6.27 10.90 1 0 Shakib Al Hasan (BAN) 7 23 0 166 10 4\15 16.60 7.21 13.80 1 0 Ish Sodhi (NZ) 5 19.4 0 120 10 3\18 12.00 6.10 11.80 0 0 David Willey (ENG) 6 21 0 159 10 3\20 15.90 7.57 12.60 0 0





Hat-tricks (no instances)