Prajnesh enters quarterfinals in Kazakhstan

Fourth seed Prajnesh Gunneswaran beat Brayden Schnur of Canada 3-6, 6-3, 6-0 to move into the quarterfinals of the $104,160 Challenger tennis tournament here on Thursday.

In the quarterfinals, Prajnesh will play seventh seed Martin Klizan of Slovakia.

Other results

$361,800 ATP, Singapore: Doubles (quarterfinals): Sander Gille & Joran Vliegen (Bel) bt Purav Raja & Ramkumar Ramanathan 6-4, 7-6(3); Luis DAvid Martinez (Ven) & David Vega Hernandez (Esp) bt Luca Margaroli (Sui) & Sriram Balaji 6-4, 2-6, [12-10].

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh, Egypt: Yusuke Takahashi (Jpn) bt Manish Sureshkumar 6-1, 2-6, 7-5.