US Open 2023, Day 3 Order of Play: Swiatek, Djokovic play in second round

Iga Swiatek and Novak Djokovic will be in action in the second round of the US Open on the Arthur Ashes Stadium at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York on Wednesday.

World No. 1 and defending champion Swiatek takes on Australia’s Daria Saville.

Second seed and three-time winner Djokovic faces Spain’s Bernabe Zapata Miralles.

Where to watch US Open 2023 in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of the US Open on Sony Sports Ten 2 & Sony Sports Ten 2 HD, Sony Sports Ten 5 & Sony Sports Ten 5 HD channels while the live streaming will be available on Sony Liv.

Local favourites Coco Gauff, Frances Tiafoe, Taylor Fritz and Christopher Eubanks will also play their second-round matches.

Here’s the full list of second-round fixtures (singles only) for day three of US Open 2023:

Arthur Ashe Stadium

Women’s Singles: [6] Coco Gauff (USA) vs Mirra Andreeva - 9:30 PM IST

Men’s Singles: [2] Novak Djokovic (SRB) vs Bernabe Zapata Miralles (ESP)

Men’s Singles: [10] Frances Tiafoe (USA) vs Sebastian Ofner (AUT) - 4:30 AM IST

Women’s Singles: [11] Petra Kvitova (CZE) vs [WC] Caroline Wozniacki (DEN)

Louis Armstrong Stadium

Women’s Singles: [32] Elise Mertens (BEL) vs Danielle Collins (USA) - 8:30 PM IST

Women’s Singles: [1] Iga Swiatek (POL) vs Daria Saville (AUS)

Men’s Singles: Dominic Thiem (AUT) vs Ben Shelton (USA)

Women’s Singles: [4] Elena Rybakina (KAZ) vs Ajla Tomljanovic (AUS) - 4:30AM IST

Men’s Singles: [9] Taylor Fritz (USA) vs Juan Pablo Varillas (PER)

READ - US Open 2023 men’s draw: Alcaraz vs Sinner, Djokovic vs Tsitsipas amongst projected quarterfinals

Grandstand

Men’s Singles: [7] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs [Q] Dominic Stricker (SUI) - 8:30 PM IST

Women’s Singles: [18] Victoria Azarenka vs Zhu Lin (CHN)

Men’s Singles: [5] Casper Ruud (NOR) vs Zhizhen Zhang (CHN)

Court 17

Women’s Singles: [19] Beatriz Haddad Maia (BRA) vs Taylor Townsend (USA) - 8:30PM IST

Men’s Singles: [28] Christopher Eubanks (USA) vs [WC] Benjamin Bonzi (FRA)

Men’s Singles: [14] Tommy Paul (USA) vs Roman Safiullin

Women’s Singles: [24] Magda Linette (POL) vs Jennifer Brady (USA) - Not before 3:30AM IST

Court 5

Women’s Singles: [15] Belinda Bencic (SUI) vs [Q] Yuriko Miyazaki (GBR) - 8:30PM IST

Men’s Singles: [32] Laslo Djere (SRB) vs [Q] Hugo Gaston (FRA)

Women’s Singles: [30] Sorana Cirstea (ROU) vs Anna Kalinskaya

ALSO READ - US Open 2023 women’s draw: Swiatek vs Gauff, Sabalenka vs Jabeur amongst projected quarterfinals

Court 10

Women’s Singles: Anna-Karolina Schmiedlova (SVK) vs Rebeka Masarova (ESP)

Court 11

Men’s Singles: Mackenzie McDonald (USA) vs [Q] Borna Gojo (CRO) - 8:30PM IST

Women’s Singles: [10] Karolina Muchova (CZE) vs Magdalena Frech (POL)

Men’s Singles: [22] Adrian Mannarino (FRA) vs Fabian Marozsan (HUN)

Women’s Singles: [20] Jelena Ostapenko (LAT) vs Elina Avanesyan

Court 12

Women’s Singles: Lauren Davis (USA) vs [Q] Kaja Juvan (SLO) - 8:30PM IST

Men’s Singles: [20] Francisco Cerundolo (ARG) vs Jiri Vesely (CZE)

Men’s Singles: [21] Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs Juan Manuel Cerundolo (ARG)

Court 13

Women’s Singles: Sara Sorribes Tormo (ESP) vs Xinyu Wang (CHN)

Women’s Singles: Xiyu Wang (CHN) vs Bernarda Pera (USA)

Men’s Singles: [Q] Titouan Droguet (FRA) vs [Q] Jakub Mensik (CZE)

Court 7

Men’s Singles: Aslan Karatsev vs Roberto Carballes Baena (ESP)

Men’s Singles: [WC] Rinky Hijikata (AUS) vs Marton Fucsovics (HUN)