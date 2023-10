Australia vs South Africa Dream11 Prediction, ICC World Cup 2023: AUS vs SA predicted XI, fantasy team, squads

South Africa and Australia will take on each other at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow on Thursday in the ICC ODI World Cup.

While Australia looks to bounce back from its defeat to India, South Africa will aim to continue its winning momentum after a record-breaking thumping of Sri Lanka.

AUSTRALIA vs SOUTH AFRICA PREDICTED LINEUPS

SOUTH AFRICA Temba Bavuma (capt), Quinton de Kock, Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi

AUSTRALIA: David Warner, Mitchell Marsh, Steven Smith, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Alex Carey, Marcus Stoinis, Pat Cummins (capt), Mitchell Starc, Adam Zampa, Josh Hazlewood

AUSTRALIA VS SOUTH AFRICA DREAM11 PREDICTION Wicket-Keepers: Quinton de Kock, Heinrich Klaasen Batters: David Warner (vc), Steve Smith, Rassie van der Dussen All-rounders: Glenn Maxwell, Aiden Markram (c), Marco Jansen Bowlers: Mitchell Starc, Josh Hazlewood, Keshav Maharaj Team composition: SA 6-5 AUS | Credits left: 7

SQUADS

SOUTH AFRICA: Quinton de Kock(w), Temba Bavuma(c), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Marco Jansen, Gerald Coetzee, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi, Kagiso Rabada, Lizaad Williams, Reeza Hendricks, Andile Phehlukwayo, Tabraiz Shamsi

AUSTRALIA: Pat Cummins (c), Steve Smith, Alex Carey, Josh Inglis, Sean Abbott, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Marnus Labuschagne, Mitch Marsh, Glenn Maxwell, Marcus Stoinis, David Warner, Adam Zampa, Mitchell Starc.