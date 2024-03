CSK vs RCB IPL 2024 Dream11 Prediction: Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru predicted playing XI, fantasy team, squads

The 17th edition of the Indian Premier League (IPL) will get underway with a marquee clash between the defending champion Chennai Super Kings (CSK) and the Royal Challengers Bengaluru (RCB) at the MA Chidambaram stadium in Chennai on Friday.

Chennai Super Kings Predicted XI

Bat 1st: Rachin Ravindra, Ruturaj Gaikwad (c), Ajinkya Rahane, Daryl Mitchell, Moeen Ali, Ravindra Jadeja, Sameer Rizvi, MS Dhoni (wk), Shardul Thakur, Deepak Chahar, Maheesh Theekshana.

Bowl 1st: Rachin Ravindra, Ruturaj Gaikwad (c), Ajinkya Rahane, Daryl Mitchell, Moeen Ali, Ravindra Jadeja, MS Dhoni (wk), Shardul Thakur, Deepak Chahar, Tushar Deshpande, Maheesh Theekshana.

Impact Player Options: Sameer Rizvi/Tushar Deshpande, Mukesh Choudhary, Rajvardhan Hangargekar, Shaik Rasheed, Avanish Rao Aravelly.

Royal Challengers Bengaluru Predicted XI

Bat 1st: Faf du Plessis (c), Virat Kohli, Anuj Rawat, Rajat Patidar, Glenn Maxwell, Cameron Green, Dinesh Karthik (wk), Mahipal Lomror, Lockie Ferguson, Mohammed Siraj, Karn Sharma.

Bowl 1st: Faf du Plessis (c), Virat Kohli, Rajat Patidar, Glenn Maxwell, Cameron Green, Dinesh Karthik (wk), Mahipal Lomror, Lockie Ferguson, Mohammed Siraj, Karn Sharma, Akash Deep.

Impact Player Options: Anuj Rawat/Akash Deep, Suyash Prabhudessai, Mayank Dagar, Vyshak Vijaykumar, Yash Dayal.

CSK vs RCB DREAM ELEVEN PREDICTION WICKET KEEPERS MS Dhoni, Dinesh Karthik BATTERS Ruturaj Gaikwad, Virat Kohli (vc), Faf du Plessis ALL ROUNDERS Ravindra Jadeja (c), Glenn Maxwell, Rachin Ravindra BOWLERS Mohammed Siraj, Shardul Thakur, Deepak Chahar Team Composition: CSK 6-5 RCB | Credits Left: 9

SQUADS

CSK: Ruturaj Gaikwad (c), MS Dhoni, Moeen Ali, Deepak Chahar, Tushar Deshpande, Shivam Dube, Rajvardhan Hangargekar, Ravindra Jadeja, Ajay Mandal, Mukesh Choudhary, Ajinkya Rahane, Shaik Rasheed, Mitchell Santner, Simarjeet Singh, Nishant Sindhu, Prashant Solanki, Maheesh Theekshana, Rachin Ravindra, Shardul Thakur, Daryl Mitchell, Sameer Rizvi, Mustafizur Rahman, Avanish Rao Aravelly

RCB: Faf du Plessis (c), Glenn Maxwell, Virat Kohli, Rajat Patidar, Anuj Rawat, Dinesh Karthik, Suyash Prabhudessai, Will Jacks, Mahipal Lomror, Karn Sharma, Manoj Bhandage, Mayank Dagar, Vijaykumar Vyshak, Akash Deep, Mohammed Siraj, Reece Topley, Himanshu Sharma, Rajan Kumar, Cameron Green, Alzarri Joseph, Yash Dayal, Tom Curran, Lockie Ferguson, Swapnil Singh, Saurav Chauhan.