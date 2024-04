MI vs RCB, IPL 2024 Dream11 Prediction: Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru predicted playing XI, fantasy team, squads

Mumbai Indians will look to make it two wins in two in IPL 2024 when it faces Royal Challengers Bengaluru at the Wankhede Stadium in Mumbai on Thursday.

Here is the predicted lineup and fantasy team for the MI vs RCB encounter:

Mumbai Indians Predicted XI

Bat 1st: Rohit Sharma, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Tim David, Hardik Pandya, Romario Shepherd, Mohammad Nabi, Gerald Coetzee, Piyush Chawla, Jasprit Bumrah.

Bowl 1st: Rohit Sharma, Ishan Kishan, Tilak Varma, Tim David, Hardik Pandya, Romario Shepherd, Mohammad Nabi, Gerald Coetzee, Piyush Chawla, Jasprit Bumrah, Akash Madhwal.

Impact Player Options: Suryakumar Yadav /Akash Madhwal, Arjun Tendulkar, Naman Dhir, Dewald Brevis, Shams Mulani.

Royal Challengers Bengaluru Predicted XI

Bat 1st: Faf du Plessis, Virat Kohli, Rajat Patidar, Cameron Green, Glenn Maxwell, Anuj Rawat, Dinesh Karthik, Mahipal Lomror, Mayank Dagar, Reece Topley, Mohammed Siraj.

Bowl 1st: Faf du Plessis, Virat Kohli, Rajat Patidar, Cameron Green, Glenn Maxwell, Anuj Rawat, Dinesh Karthik, Mayank Dagar, Reece Topley, Mohammed Siraj, Yash Dayal.

Impact Player Options: Yash Dayal/Mahipal Lomror, Vyshak Vijaykumar, Suyash Prabhudessai, Himanshu Sharma, Saurav Chauhan

MI vs RCB Dream Eleven Fantasy Team WICKETKEEPER Ishan Kishan BATTERS Virat Kohli (C), Rohit Sharma, Suryakumar Yadav (VC), Tilak Varma ALL-ROUNDERS Glenn Maxwell, Hardik Pandya, Romario Shepherd BOWLERS Jasprit Bumrah, Yash Dayal, Reece Topley Team Composition: MI 7:4 RCB | Credits Left: 9