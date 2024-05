EURO 2024 full squads: A list of all teams announced for European Championship so far

The 17th edition of the European Championship is set to be played in Germany, with 24 teams vying for the title, from June 15 to July 14.

Scotland will play the host side, Germany, in the first match at the Allianz Arena in Munich, which is the home of Bundesliga giant Bayern. With less than a month left for the tournament, a number of teams have announced their fixed squads while some have released their provisional squads only.

Following are the confirmed squads announced for EURO 2024 so far:

FRANCE

Goalkeepers: Brice Samba, Mike Maignan, Alphonse Areola

Defenders: Jonathan Clauss, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez, Ferland Mendy

Midfielders: Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, N’Golo Kanté, Wesley Fofana, Adrian Rabiot, Warren Zaïre-Emery

Forwards: Kylan Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman

HUNGARY

Goalkeepers: Denes Dibusz, Peter Gulacsi, Peter Szappanos

Defenders: Botond Balogh, Endre Botka, Marton Dardai, Attila Fiola, Adam Lang, Willi Orban, Attila Szalai

Midfielders: Bendeguz Bolla, Mihaly Kata, Milos Kerkez, Laszlo Kleinheisler, Adam Nagy, Zsolt Nagy, Loic Nego, Andras Schafer, Callum Styles

Forwards: Martin Adam, Kevin Csoboth, Daniel Gazdag, Krisztofer Horvath, Roland Sallai, Dominik Szoboszlai, Barnabas Varga.

CROATIA

Goalkeepers: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Defenders: Domagoj Vida, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić, Marin Pongračić

Midfielders: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Ivanušec, Luka Sučić, Martin Baturina

Forwards: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Marko Pjaca, Ante Budimir, Marco Pašalić

Reserves: Borna Barišić, Duje Ćaleta-Car, Kristijan Jakić, Dominik Kotarski, Toni Fruk, Marin Ljubičić, Igor Matanović, Niko Kristian Sigur, Petar Sučić

Following are the provisional squads announced for EURO 2024 so far:

GERMANY

Goalkeepers: Oliver Baumann, Alex Nuebel, Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen

Defenders: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstaedt, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Midfielders: Robert Andrich, Chris Fuehrich, Pascal Gross, Ilkay Gundogan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Florian Wirtz

Forwards: Maximilian Beier, Niclas Fuellkrug, Kai Havertz, Thomas Mueller, Deniz Undav

NETHERLANDS

Goalkeepers: Justin Bijlow, Mark Flekken, Nick Olij, Bart Verbruggen

Defenders: Nathan Ake, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Ian Maatsen, Micky van de Ven, Virgil van Dijk

Midfielders: Frenkie de Jong, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Quinten Timber, Georginio Wijnaldum

Forwards: Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Xavi Simons, Wout Weghorst

UKRAINE

Goalkeepers: Heorhii Bushchan, Anatolii Trubin, Andrii Lunin

Midfielders: Andrii Yarmolenko, Mykola Shaparenko, Volodymyr Brazhko, Taras Steρανενκο, Oleksandr Zubkov, Heorhii Sudakov, Oleksandr Zinchenko, Victor Tsyhankov, Mykhailo Mudryk, Ruslan Malinovskyi, Serhii Sydorchuk

Defenders: Mykola Matviienko, Yukhym Konoplia, Valerii Bondar, Oleksandr Tymchyk, Vitalii Mykolenko, Illia Zabarnyi, Bohdan Mykhailichenko, Oleksandr Svatok, Maksym Talovierov

Forwards: Artem Dovbyk, Roman Yaremchuk, Vladyslav Vanat

Reserves: Dmytro Riznyk, Denys Popov, Vladyslav Kabaiiev, Danylo Sikan, Vitalii , Yehor Yarmoliuk

SERBIA

Goalkeepers: Predrag Rajkovic, Vanja Milinkovic-Savic, Dorde Petrovic, Aleksandar Jovanovic

Defenders: Nemanja Gudelj, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Filip Mladenovic, Milos Veljkovic, Uros Spajic, Srdan Babic, Strahinja Eraković, Nemanja Stojic, Jan-Carlo Simic

Midfielders: Dusan Tadic, Filip Kostic, Sergej Milinkovic-Savic, Nemanja Maksimovic, Nemanja Radonjic, Sasa Lukic, Andrija Zivkovic, Mijat Gacinovic, Ivan Ilic, Srdan Mijailovic, Lazar Samardzic, Sasa Zdjelar, Veljko Birmancevic, Aleksandar Cirkovic, Matija Gluscevic

Forwards: Aleksandar Mitrovic, Luka Jovic, Dusan Vlahovic, Petar Ratkov, Samed Bazdar, Mihailo Ivanovic

SWITZERLAND

Goalkeepers: Marvin Keller, Gregor Kobel, Pascal Loretz, Yvon Mvogo, Yann Sommer

Defenders: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Nico Elvedi, Ulisses Garcia, Albian Hajdari, Kevin Mbabu, Bryan Okoh, Becir Omeragic, Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Leonidas Stergiou, Silvan Widmer, Cedric Zesiger

Midfielders: Michel Aebischer, Uran Bislimi, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Xherdan Shaqiri, Vincent Sierro, Filip Ugrinic, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Forwards: Zeki Amdouni, Kwadwo Duah, Breel Embolo, Joel Monteiro, Dan Ndoye, Noah Okafor, Renato Steffen, Ruben Vargas, Andi Zeqiri, Steven Zuber