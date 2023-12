Indian sports news wrap, December 19

TENNIS

Samaira beats Bhumika to qualify for semifinal

Second seed Samaira Malik beat Bhumika Dahiya 6-3, 6-4 in the pre-quarterfinals of the Rs.100,000 AITA women’s tennis tournament at the Joygaon Academy on Tuesday.

In the quarterfinals, Samaira will play sixth seed Snigdha Patibandla.

The results:

Singles (pre-quarterfinals): Tanushri Pandey bt Sanika Kambli 6-2, 6-2; Ananya Dhankhar bt Anjali Dalal 6-2, 6-1; Chandana Potugari bt Aditi Singh 6-0, 6-0; Durganshi Kumar bt Diya Tyagi 6-1, 6-1; Pavithra Reddy bt Prarthana Mondal 6-3, 6-3; Ritu Rai bt Hansika Singh 6-0, 6-0; Snigdha Patibandla bt Ayesha Sayed 6-1, 6-1; Samaira Malik bt Bhumika Dahiya 6-3, 6-4.

First round: Sanika Kambli bt Kanika Rapria 6-1, 6-2; Anjali Dala bt Rhea Arora 6-3, 6-3; Ananya Dhankhar bt Muskan Prajapat 7-5

(conceded); Aditi Singh bt Sylvie Pal 6-3, 6-4; Durganshi Kumar bt Aditi Rawat 1-0 (conceded); Diya Tyagi bt Chhavi Seshadri 3-6, 6-3, 6-3; Prarthana Mondal bt Gamya Gupta 6-0, 6-3 Hansika Singh bt Suhani Agarwal 6-1, 6-0; Ayesha Sayed bt Aditi Tyagi 0-1 (conceded); Bhumika Dahiya bt Likhitha Landa 6-1, 3-6, 7-6(1).

-Kamesh Srinivasan

ITF women’s tournament: Vaidehi Chaudhari outplays Zeel Desa

Vaidehi Chaudhari outplayed Zeel Desai 6-1, 6-2 in the first round of the $25,000 ITF women’s tennis tournament at the MSLTA Centre on Tuesday.

In the pre-quarterfinals, eighth seed Vaidehi will play Weronika Baszak of Poland.

Vaishnavi Adkar beat qualifier Olivia Bergler of Poland 7-5, 6-0 to set up a second round against third seed Sapfo Sakellaridi.

The results:

Singles (first round): Hiromi Abe (Jpn) bt Soha Sadiq 3-6, 6-4, 6-1; Saki Imamura (Jpn) bt Akanksha Nitture 7-5, 6-1; Vaishnavi Adkar bt Olivia Bergler (Pol) 7-5, 6-0; Sapfo Sakellaridi (Gre) bt Ekaterina Yashina 6-4, 7-6(6); Vaidehi Chaudhari bt Zeel Desai 6-1, 6-2; Weronika Baszak (Pol) bt Chelsea Fontenel (Sui) 6-3, 1-0 (retired).

Doubles (pre-quarterfinals): Diana Marcinkevica (Lat) & Sapfo Sakellaridi (Gre) bt Sravya Shivani & Jennifer Luikham 7-6(5), 6-0; Ekaterina Kazionova & Ekaterina Yashina bt Nainika Reddy & Aakruti Sonkusare 6-0, 6-3; Zeel Desai & Pranjala Yadlapalli bt Smriti Bhasin & Pooja Ingale 7-5, 4-6, [10-5]; Humera Baharmus & Olivia Bergler (Pol) bt Alexandra Azarko (Blr) & Saumya Vig 6-2, 6-4; Vaishnavi Adkar & Sahaja Yamalapalli bt Madhurima Sawant & Bela Tamhankar 6-2, 6-2; Shrivalli Bhamidipaty & Vaidehi Chaudhari bt Snehal Mane & Akanksha Nitture 6-0, 6-1.

-Kamesh Srinivasan