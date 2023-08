Davis Cup Finals 2023, Group Stage Team Squads: Alcaraz to lead Spain, Djokovic to play for Serbia

World No. 1 Carlos Alcaraz will headline Spain’s squad and could face World No. 2 Novak Djokovic of Serbia in the Group Stage for this year’s Davis Cup Finals.

The group stage of the premier men’s tennis team event will feature 16 teams divided into four pools and take place across four cities - Bologna, Manchester, Split and Valencia - from September 12-17, just after the US Open.

The top two teams in each group will advance to the Final 8 stage which will be played in Malaga, Spain, from November 21-26. Canada, the top seed, won its maiden title last year.

Here’s the complete list of squads of all the 16 teams:

Group A - Bologna, Italy

[1] Canada

Denis Shapovalov

Vasek Pospisil

Gabriel Diallo

Alexis Galarneau

Captain - Frank Dancevic

[WC] Italy

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Fabio Fognini

Captain - Filippo Volandri

Sweden

Elias Ymer

Dragos Madaras

Leo Borg

Filip Bergevi

André Göransson

Captain - Johan Hedsberg

Chile

Nicolas Jarry

Cristian Garin

Alejandro Tabilo

Tomas Barrios

Gonzalo Lama

Captain - Nicolas Massu

Group B - Manchester, Great Britain

Great Britain

Andy Murray

Cameron Norrie

Dan Evans

Neal Skupski

Captain - Leon Smith

[2] Australia

Alex de Minaur

Jordan Thompson

Max Purcell

Thanasi Kokkinaki

Matthew Ebden

Captain - Lleyton Hewitt

France

Adrian Mannarino

Ugo Humbert

Arthur Fils

Edouard Roger-Vasselin

Nicolas Mahut

Captain - Sebastien Grosjean

Switzerland

Stan Wawrinka

Marc-Andrea Huesler

Dominic Stricker

Leandro Riedi

Alexander Ritschard

Captain - Severin Luthi

Group C - Valencia, Spain

[3] Spain

Carlos Alcaraz

Alejandro Davidovich Fokina

Roberto Bautista Agut

Marcel Granollers

Captain - David Ferrer

Serbia

Novak Djokovic

Laslo Djere

Miomir Kecmanovic

Dusan Lajovic

Hamad Medjedovic

Captain - Victor Troicki

Czech Republic

Jiri Lehecka

Tomas Machac

Jakub Mensik

Adam Pavlasek

Captain - Jaroslav Navratil

Republic of Korea

Soonwoo Kwon

Seongchan Hong

Yun Seong Chung

Jisung Nam

Minkyu Song

Captain - Youngjun Kim

Group D - Split, Croatia

[4] Croatia

Borna Coric

Borna Gojo

Dino Prizmic

Ivan Dodig

Mate Pavic

Captain - Vedran Martic

Finland

Emil Ruusuvuori

Otto Virtanen

Patrick Kaukovalta

Harri Heliovaara

Patrik Niklas-Salminen

Captain - Jarkko Nieminen

USA

Frances Tiafoe

Tommy Paul

Mackenzie McDonald

Rajeev Ram

Austin Krajicek

Captain - Bob Bryan

Netherlands