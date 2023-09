Asian Games, Boxing full schedule: Dates, timings, men’s and women’s squads

Indian boxers Nikhat Zareen, Jaismine Lamboria, Shiva Thapa, and Lakshya Chahar among others will be in action in the Asian Games 2023 Boxing event, which will start on September 24 and continue till October 5.

India is ranked eighth among the medal winning countries participating in the Asiads with nine gold, 16 silver, and 32 bronze medals.

There are a total of 13 weight categories across men’s and women’s competitions.

Women: 50 kg, 54 kg, 60 kg, 57 kg, 66 kg, and 75 kg; Men: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, and +92 kg.

In the previous edition of the Asian Games in Jakarta-Palembang, only two Indian boxers won medals - Amit Panghal (gold) and Vikas Krishan Yadav (bronze).

Asian Games 2022 Boxing Schedule September 24: 11:30 AM - 2:30 PM IST -- Women 50kg, Women 54kg, Women 60kg, Men 63.5kg, Men 80kg 4:30 PM - 8:00 PM IST -- Women 50kg, Women 54kg, Women 57kg, Men 63.5kg, Men 80kg, Men 92kg September 25: 11:30 AM - 2:30 PM IST -- Women 66kg, Men 51kg, Men 71kg 4:30 PM - 8:00 PM IST -- Women 66kg, Men 51kg, Men 71kg September 26: 11:30 AM - 2:30 PM IST -- Women 75kg, Men 57kg, Men +92kg 4:30 PM - 8:00 PM IST -- Women 75kg, Men 57kg, Men +92kg September 27: 11:30 AM - 2:30 PM IST -- Women 50kg, Men 63.5kg, Men 92kg 4:30 PM - 7:30 PM IST -- Women 50kg, Men 63.5kg, Men 92kg September 28: 11:30 AM - 2:30 PM IST -- Women 60kg, Men 51kg, Men 71kg 4:30 PM - 7:30 PM IST -- Women 60kg, Men 51kg, Men 71kg September 29: 11:30 AM - 2:30 PM IST -- Women 50kg, Women 57kg, Men 80kg, Men 92kg 4:30 PM - 7:30 PM IST -- Women 50kg, Women 57kg, Men 80kg, Men 92kg September 30: 11:30 AM - 2:30 PM IST -- Women 54kg, Women 75kg, Men 57kg, Men 71kg 4:30 PM - 7:30 PM IST -- Women 54kg, Women 75kg, Men 57kg, Men 71kg October 1: 11:30 AM - 2:30 PM IST -- Women 50kg, Women 57kg, Women 60kg, Women 66kg, Men 63.5kg, Men 80kg, Men 92kg 4:30 PM - 7:30 PM IST -- Women 50kg, Women 57kg, Women 60kg, Women 66kg, Men 63.5kg, Men 80kg, Men 92kg October 3: 11:30 AM - 2:30 PM IST -- Women 50kg, Women 54kg, Women 75kg, Men 51kg, Men 71kg 4:30 PM - 7:30 PM IST -- Women 60kg, Men 57kg, Men 63.5kg, Men 92kg, Men +92kg October 4: 11:30 AM - 2:00 PM IST -- Women 54kg, Women 57kg, Women 75kg, Men 51kg, Men 80kg 4:30 PM - 7:00 PM IST -- Women 60kg, Women 66kg, Men 57kg, Men 63.5kg, Men 71kg Venue: Hangzhou Gymnasium