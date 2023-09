India-W vs Bangladesh-W Dream11 Prediction, Asian Games 2023 semifinal: Predicted XI, fantasy teams, squads for Hangzhou 2023

The Indian women’s team will face Bangladesh in the Asian Games 2023 semifinal on Sunday.

Here’s the Dream11 Prediction and predicted lineups for the event.

PREDCITED 11

India: Smriti Mandhana (c), Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Kanika Ahuja, Richa Ghosh (wk), Deepti Sharma, Devika Vaidya, Amanjot Kaur, Pooja Vatsrakar, Minnu Manni, Rajeshwari Gayakwad.

Bangladesh: Fargana Hoque, Sobhana Mostary, Nigar Sultana(c&wk), Ritu Moni, Nahida Akter, Fahima Khatun, Lata Mondal, Marufa Akter, Rabeya Khan, Shorna Akter, Sultana Khatun

IND vs BAN Dream11 Prediction Wicket-keepers: Richa Ghosh, Nigar Sultana Batters: Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Fargana Hoque All-Rounders: Deepti Sharma, Shafali Verma, Rabeya Khan Bowlers: Rajeshwari Gayakwad, Sultana Khatun, Nahida Akter Team Compositon - IND 6:5 BAN | Credits Left - 7.5