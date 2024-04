CSK vs SRH Dream11 Prediction, IPL 2024: Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Predicted Playing XI, squads, fantasy team

Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad in an Indian Premier League (IPL) 2024 match at the M.A Chidambaram Stadium in Chennai on Sunday.

Here are the predicted teams and line-ups for CSK vs SRH:

Chennai Super Kings Predicted XI

Bat 1st: Ajinkya Rahane, Ruturaj Gaikwad(c), Daryl Mitchell, Moeen Ali, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, MS Dhoni(w), Deepak Chahar, Tushar Deshpande, Mustafizur Rahman, Matheesha Pathirana

Bowl 1st: Ajinkya Rahane, Ruturaj Gaikwad(c), Daryl Mitchell, Moeen Ali, Ravindra Jadeja, MS Dhoni(w), Deepak Chahar, Tushar Deshpande, Mustafizur Rahman, Matheesha Pathirana, Shardul Thakur

Impact Player options: Sameer Rizvi, Shardul Thakur, Shaik Rasheed, Rachin Ravindra, Mitchell Santner

Sunrisers Hyderabad Predicted XI

Bat 1st: Abhishek Sharma, Aiden Markram, Travis Head Heinrich Klaasen(w), Nitish Reddy, Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Pat Cummins(c), Bhuvneshwar Kumar, Jaydev Unadkat, Mayank Markande

Bowl 1st: Abhishek Sharma, Aiden Markram, Heinrich Klaasen(w), Nitish Reddy, Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Pat Cummins(c), Bhuvneshwar Kumar, Jaydev Unadkat, Mayank Markande, T Natarajan

Impact Player options: Travis Head, Umran Malik, Anmolpreet Singh, Glenn Phillips, Washington Sundar

CSK vs SRH Dream11 Prediction WICKETKEEPERS Heinrich Klaasen BATTERS Travis Head, Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Abhishek Sharma, Ajinkya Rahane ALL-ROUNDERS Aiden Markram, K Nitesh Reddy BOWLERS Pat Cummins, Matheesha Pathirana, T Natarajan Team Composition: CSK 4:7 SRH Credits Left: 8