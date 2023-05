GT vs CSK Dream11 Prediction, IPL 2023 Final: Playing XI updates; Chennai Super Kings vs Gujarat Titans squads for today

Defending champion Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings in the IPL 2023 final at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on Sunday.

Here are the fantasy cricket tips and predicted line-ups ahead of the summit clash:

GT PREDICTED XI (BATTING FIRST)

Wriddhiman Saha (wk), Shubman Gill, Hardik Pandya (c), David Miller, B. Sai Sudharsan, Vijay Shankar, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Mohammad Shami, Noor Ahmad, Mohit Sharma.

GT PREDICTED XI (BOWLING FIRST)

Wriddhiman Saha (wk), Hardik Pandya (c), David Miller, B. Sai Sudharsan, Vijay Shankar, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Mohammad Shami, Noor Ahmad, Mohit Sharma, Joshua Little.

GT IMPACT SUB OPTIONS

Shubman Gill, Joshua Little, Abhinav Manohar, Dasun Shanaka, Darshan Nalkande.

CSK PREDICTED XI (BATTING FIRST)

Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Shivam Dube, Ajinkya Rahane, Ambati Rayudu, Moeen Ali, MS Dhoni (c) (wk), Ravindra Jadeja, Tushar Deshpande, Deepak Chahar, Maheesh Theekshana.

CSK PREDICTED XI (BOWLING FIRST)

Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Shivam Dube, Ajinkya Rahane, Moeen Ali, MS Dhoni (c) (wk), Ravindra Jadeja, Tushar Deshpande, Deepak Chahar, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana.

CSK IMPACT SUB OPTIONS

Matheesha Pathirana, Ambati Rayudu, Shaik Rasheed, Mitchell Santner, Akash Singh.

GT VS CSK IPL 2023 FINAL DREAM11 PREDICTION Wicketkeeper:Devon Conway (vc) Batters:Shubman Gill (c), Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, B. Sai Sudharsan All-rounders: Ravindra Jadeja, Hardik Pandya Bowlers: Mohammad Shami, Rashid Khan, Deepak Chahar, Matheesha Pathirana Team Composition: CSK 6:5 GT Credits Left: 4.5