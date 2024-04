MI vs CSK IPL 2024 Dream11 Prediction: Mumbai Indians vs Chennai Super Kings predicted playing XI, fantasy team, squads

Mumbai Indians will look to continue its winning streak when it takes on arch-nemesis Chennai Super Kings at the Wankhede Stadium in Mumbai on Sunday.

Here are the predicted XIs for the two sides:

Mumbai Indians Predicted XI

Bat 1st: Rohit Sharma, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Tim David, Hardik Pandya, Romario Shepherd, Mohammad Nabi, Gerald Coetzee, Shreyas Gopal, Jasprit Bumrah.

Bowl 1st: Rohit Sharma, Ishan Kishan, Tilak Varma, Tim David, Hardik Pandya, Romario Shepherd, Mohammad Nabi, Gerald Coetzee, Shreyas Gopal, Jasprit Bumrah, Akash Madhwal.

Impact Player Options: Suryakumar Yadav /Akash Madhwal, Arjun Tendulkar, Naman Dhir, Dewald Brevis, Shams Mulani.

Chennai Super Kings Predicted XI

Bat 1st: Rachin Ravindra, Ruturaj Gaikwad (c), Ajinkya Rahane, Daryl Mitchell, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, Sameer Rizvi, MS Dhoni, Deepak Chahar, Tushar Deshpande, Maheesh Theekshana

Bowl 1st: Rachin Ravindra, Ruturaj Gaikwad (c), Ajinkya Rahane, Daryl Mitchell, Ravindra Jadeja, Sameer Rizvi, MS Dhoni, Deepak Chahar, Tushar Deshpande, Maheesh Theekshana, Mustafizur Rahman

Impact Player Options: Shivam Dube/Mustafizur, Shardul Thakur, Mukesh Choudhary, Avanish Rao Aravelly, Moeen Ali

MI vs CSK DREAM ELEVEN PREDICTION WICKET KEEPERS Ishan Kishan (C) BATTERS Ruturaj Gaikwad (vc), Rachin Ravindra, Shivam Dube, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav ALL ROUNDERS Ravindra Jadeja, Hardik Pandya BOWLERS Jasprit Bumrah, Maheesh Theekshana, Mustafizur Rahman Team Composition: MI 5-6 CSK | Credits Left: 7

SQUADS

MI: Hardik Pandya (c), Rohit Sharma, Dewald Brevis, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, N. Tilak Varma, Tim David, Harvik Desai, Arjun Tendulkar, Shams Mulani, Nehal Wadhera, Jasprit Bumrah, Kumar Kartikeya, Piyush Chawla, Akash Madhwal, Luke Wood, Romario Shepherd, Gerald Coetzee, Shreyas Gopal, Nuwan Thushara, Naman Dhir, Anshul Kamboj, Mohammad Nabi, Shivalik Sharma, Kwena Maphaka.

CSK: Ruturaj Gaikwad (c), MS Dhoni, Moeen Ali, Deepak Chahar, Tushar Deshpande, Shivam Dube, Rajvardhan Hangargekar, Ravindra Jadeja, Ajay Mandal, Mukesh Choudhary, Ajinkya Rahane, Shaik Rasheed, Mitchell Santner, Simarjeet Singh, Nishant Sindhu, Prashant Solanki, Maheesh Theekshana, Rachin Ravindra, Shardul Thakur, Daryl Mitchell, Sameer Rizvi, Mustafizur Rahman, Avanish Rao Aravelly.